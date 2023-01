Jasnovidka in vizionarka Vera: v 2023. nas čaka kaos, pojavil se bo novi virus, hujši od korone

Vera Čudina, hrvaška prerokinja in vizionarka, ki slovi po zelo natančnih napovedih (med drugim je napovedala koronavirus v regiji in težek boj z njim), za leto 2023 nima lepih besed. Pravi, da najhujše šele prihaja in da vse, kar se je do zdaj zgodilo, ni nič v primerjavi s tem, kar nas čaka, piše jutarnji.hr.

»Vidim vse, kar se bo zgodilo v prihodnosti, a marsikaj zamolčim. Vsako obdobje v zgodovini je težko, a v vsaki krizi lahko najdeš veliko priložnosti. Če se človek prepusti krizi, vse priložnosti padejo v vodo. Leta 2023 bomo razumeli, da moramo spoznati sebe, ne pa toliko loviti eksistencialne ugodnosti. Kdor bo to zamudil, mu bo zelo žal,« je dejala Vera.

»To leto bom imenovala leto, v katerem ležimo na intenzivni negi, v umetni komi. Žal se podražitve ne bodo ustavile, ampak se bodo nadaljevale. To je leto preizkušenj. Nevidni sodnik, ki ga ljudje ne priznavajo zaradi lastne sebičnosti, bo razsodil – podražitve bodo dosegle vrh. Začela se bo lakota, vendar ne v smislu, da se plazimo po tleh ali jemo jagode z dreves. Mnoga velika svetovna podjetja bodo propadla. Tega propada ne bo mogoče ustaviti,« je nadaljevala.

»Korona ni za nami. Še bo trajala. Pojavila se bo v drugačni obliki. Pojavil se bo novi virus, z njim bo veliko težje, in nove bolezni, o katerih nimamo pojma.«

Glede na to, da je bilo leto 2022 v znamenju vojnega stanja v Evropi in svetu, marsikoga zanima, kakšna bo situacija letos in ali bo prišlo do premirja. »Zagotovo ne. Vojna se bo nadaljevala tudi v tem letu. Ne bo prekinjena. Nekaj ​​premirja bo, a temu niti ne bom rekla premirje. Prišlo bo do novih vojn. Ne verjamem, da se bo tretja svetovna vojna začela to leto. Odnosi med Ameriko in Rusijo bodo zelo zaostreni. Mislim, da bo prišlo do menjave zelo pomembnega predsednika v svetu, vendar to ne bo bistveno spremenilo politične scene,« sklene Čudinova.