Nemška politologa: Grozi nam obdobje vojn po vsem svetu, Ukrajina bi lahko izgubila vojno

Dejstvo, da ruska vojska nadaljuje napade v Donbasu, da je bitka za nadzor nad Severodonjeckom na vzhodu Ukrajine prešla v odločilno fazo in da Ukrajincem primanjkuje težkega orožja, je politolog in vojni strokovnjak univerze Bundeswehr u München Carlo Masala ocenil kot znak o uspehu ruske strategije, piše Deutsche Welle.

Po ocenah Masale se ruski predsednik Vladimir Putin trenutno nima ničesar bati, ker se zdi, da z nadaljevanjem vojne več dobiva, kot pa izgublja. »Dobro mu gre. Zato nima nikakršne motivacije, da bi se spustil v pregovore.« Te je sicer imel čez vikend z nemškim kanclerjem Olafom Scholzom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Moskva je pripravljena omogočiti izvoz ukrajinskih žit preko Črnega morja, kjer so postavljene morske mine, kar praktično blokira pristanišče v Odesi. »Prav tako bi lahko povečali obseg izvoza ruskega gnojila in kmetijskih izdelkov, s čimer bi pripomogli k zmanjšanju napetosti na svetovnih trgih hrane,« so sporočili iz Kremlja po telefonskem pogovoru.

»Potem ko je zavladala evforija, da bi Ukrajina lahko dobila to vojno, je trenutno ta v zelo težkem položaju. Je na poti, da bo vojno izgubila,« je povedal politolog Herfried Münkler za Die Welt. Kot je dodal, bo Ukrajina najbrž izgubila ves Donbas in morda še večje ozemlje. »Zahod mora podpreti Ukrajino, da ne bo ostala le ostanek države zahodno od Dnepra, ampak več od tega.

Ker če Putin sprejme aneksijsko politiko na velikem ozemlju, bo to globalna lekcija.« Popuščanje Putinu v tej zadevi bi lahko po njegovem mnenju vodilo v obdobje osvajalskih vojn po vsem svetu.