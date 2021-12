Nemški parlament izvolil novega kanclerja

Nemški parlament je danes socialdemokrata (SPD) Olafa Scholza izvolil za novega kanclerja. Zanj je glasovalo 395 poslancev. S tem se uradno končuje 16-letno obdobje kanclerke Angele Merkel, začenja pa se novo poglavje Nemčije pod vodstvom SPD, Zelenih in liberalcev (FDP).

Scholz bo odšel v predsedniško palačo, kjer mu bo predsednik Nemčije Frank-Walter Steinmeier predal potrdilo o imenovanju, nato bo predvidoma opoldne v parlamentu prisegel. Z imenovanjem 16-članske vlade se bo po desetih tednih končalo povolilno obdobje. Scholz bo postal četrti socialdemokratski kancler Nemčije za Willyjem Brandtom, Helmutom Schmidtom in Gerhardom Schröderjem.

Olaf Scholz. FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

Skupno je glas danes oddalo 707 poslancev, 395 jih je bilo za, 303 proti, šest se jih je vzdržalo, trije glasovi so bili neveljavni. Nova bolj leva koalicija ima v parlamentu sicer 416 poslancev, za potrditev Scholza bi potrebovali najmanj 369 glasov.

Glasovanje o novem kanclerju je sledilo le dan po podpisu 177 strani dolgega koalicijskega sporazuma. Pred tem so člani vseh treh strank prepričljivo potrdili koalicijski dogovor, s katerim Nemčija prvič na zvezni ravni dobiva t. i. koalicijo semaforja.

Ena osrednjih točk koalicijske pogodbe je boj proti podnebnim spremembam, med drugim z opustitvijo premoga do leta 2030 in doseganjem ogljične nevtralnosti do leta 2045. A ena od prvih nalog, s katerimi se bo morala soočiti nova nemška vlada, je pandemija covida 19, pri čemer se omenja tudi možnost uvedbe obveznega cepljenja.

Glede ministrstev so se v koalicijski pogodbi dogovorili, da ima SPD kanclerja in šest ministrstev, med drugim za notranje zadeve, zdravje, obrambo ter delo in socialne zadeve. Zeleni so si izborili pet ministrstev, med drugim zunanje ter ministrstvo za gospodarstvo in podnebno politiko. Liberalci bodo vodili štiri ministrstva, vključno s finančnim.

Prva seja vlade bo predvidoma že drevi.