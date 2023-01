Nekdanji poveljnik Nata: Obupani Putin hodi v zapore in zavetišča za brezdomce

Nekdanji vrhovni poveljnik zavezniških sil Nata James Stavridis je v petek dejal, da se ruski predsednik Vladimir Putin trudi najti več vojakov za boj v Ukrajini kljub nedavnim trditvam Moskve, da so njene sile zavzele mesto Soledar, je Stavridis obravnaval poročila, da Rusija za boj v Ukrajini uporablja ujetnike, Wagnerjevo skupino, rezerviste in druge.

Ruski rezervisti, vpoklicani med delno mobilizacijo vojakov. FOTO: Alexey Malgavko Reuters

»Putin se res trudi ... zgraditi vojaško moč, hodi v zapore, hodi v zavetišča za brezdomce in jemlje ljudi v 50. in 60. letih. Sam sem v zgodnjih 60. letih in mislim, da me ameriška vojska ne bi poslala v boj. Toda Putin bo vzel vse. To je pokazatelj, kako težak je postal ta boj zanj,« je dodal.

Ta teden se je zdelo, da je Rusija namignila, da bi lahko prišlo do novega kroga mobilizacije za izpolnitev vojnih zahtev v Ukrajini. Poslanec državne dume Viktor Sobolev je v petek napovedal, da se bodo ruski rezervisti, stari 30 let in več in brez vojaških izkušenj, urili po sprejetju zakona, ki bo spremenil starostno mejo za vpoklic nabornikov, poroča ruska tiskovna agencija URA.RU. Vendar pa je Andrej Kartapalov, vodja obrambnega odbora dume, v petek zanikal, da bi morali ruski rezervisti opraviti vojaško usposabljanje, poroča The Moscow Times, ki se sklicuje na kanal Baz Telegram.

Putin je že lani septembra napovedal delno mobilizacijo približno 300.000 nabornikov, a je pozneje oktobra dejal, da so prizadevanja za mobilizacijo končana. Ruski voditelj je prejšnji mesec zanikal nov val mobilizacije, češ da se mu zdi nepotreben. Vendar Ukrajina trdi, da Rusija nadaljuje z mobilizacijo vojakov, generalštab oboroženih sil Ukrajine pa je lani novembra sporočil, da Moskva mobilizira nabornike v okupiranem mestu Simferopol.

Potrebna je nova mobilizacija

Simon Miles, docent za slovanske in evrazijske študije na univerzi Duke, je v petek za Newsweek povedal, da mora Rusija nadaljevati svoja prizadevanja za mobilizacijo, da bi zadovoljila potrebe po vojaški sili.

»Mislim, da mora Rusija nadaljevati z mobilizacijo. Potrebujejo več vojaške sile za boj in začeli so z ogromnim primanjkljajem, tako da še vedno - skoraj leto kasneje - vračajo svoje izgube. Zdi se, da je prvi veliki poziv stabiliziral razmere na linijah, a če želijo napredovati in Ukrajincem zavzeti ali ponovno zavzeti ozemlje, bodo potrebovali več ljudi,« je dejal.

»Mislim, da to ni toliko obrambna strategija kot ofenzivna. Kopenske sile so ključ do zavzemanja in zadrževanja položaja. Starejši rezervisti z nekajtedenskim osvežitvenim usposabljanjem še zdaleč niso idealna sila, a mislim, da lahko na terenu v Ukrajini vidimo, da so, čeprav niso najboljši, dovolj dobri,« je dodal.