Neandertalci so bili občutljivi za bolečino

Neandertalci, modernemu človeku podobna bitja, ki so izumrla pred približno 40.000 leti, menda le niso bili tako močni, neustrašni in trdoživi, kot si jih radi predstavljamo. Tako je namreč pokazala najnovejša študija, ki so jo izvedli na eni najbolj priznanih medicinskih univerz na svetu ter največji švedski raziskovalni ustanovi Karolinski Institutet. Neandertalci so po njihovih ugotovitvah imeli veliko nižji prag bolečine, kot ga ima večina ljudi zdaj, to pa menda zato, ker so imeli poseben gen, zaradi katerega so bili bolj občutljivi zanjo. V nekoliko spremenjeni obliki se je ohranil vse do danes, saj je sodobni človek rezultat križanja neandertalcev in pokončnega človeka, prednika homo sapiensa.Ta gen v sebi nosi eden od vsakih 250 ljudi, in ti bolečino občutijo močneje in pogosteje kot tisti brez njega. Ta mutirani gen vpliva na beljakovino, ki ščiti živčne celice, in jo toliko spremeni, da ljudje, ki jim je narava namenila ta nesrečni gen, kar sedem odstotkov močneje občutijo različne dražljaje, od zbadanja, utripajoče bolečine do tope bolečine in podobno. Vodja študije in raziskovalec na oddelku za evolucijsko antropologijoje dejal, da je glavni faktor pri tem, kako ljudje reagirajo na bolečino, njihova starost. »Nosilci neandertalske mutacije gena, kot smo jo poimenovali, bolečino vse življenje občutijo kot osemletniki. Načeloma se s starostjo toleranca viša, a ne pri njih,« pravi Zeberg. Zakaj so bili neandertalci toliko bolj občutljivi za bolečino, raziskovalci še ugotavljajo, za zdaj obstajajo domneve, da je bilo zanje glede na to, da so bili brez zdravstvene oskrbe, zdravil in podobnega, bolje, da so občutek, da nekaj ni v redu z njihovim telesom, dobili prej, v začetnih stadijih, ko bi si še lahko pomagali z raznimi zvarki in zelišči oziroma se zgolj pravočasno umaknili na varno pred plenilci in divjimi živalmi, kjer so lahko v miru okrevali.Obstajajo pa tudi ljudje, ki se od drugih razlikujejo po precej višjem pragu bolečine. Med njimi so zgolj ženske oziroma en odstotek njih, zmožne pa so brez večjih težav pretrpeti res hude bolečine, denimo porod. Te srečnice v sebi nosijo različico gena, poimenovali so ga KCNG4, ki na živčni sistem deluje kot »naravna epiduralna anestezija«, raziskovalci z univerze Cambridge pa so ga našli pri ženskah, ki med vaginalnim in nezapletenim porodom svojega prvega otroka, ki so ga donosile do konca, niso zahtevale nikakršnih protibolečinskih sredstev.