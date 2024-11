Ne namakajte puranov v jezeru!

Za Američani je praznovanje zahvalnega dneva, enega največjih nacionalnih praznikov, katerega simbol je pečen puran, ki se streže kot glavna jed. Vsako leto jih pojedo kar okoli 46 milijonov, tik pred letošnjim praznikom pa je iz zvezne države Utah, kjer je znamenito Veliko slano jezero, prišlo nenavadno opozorilo. Ryan Sylvester iz uprave nacionalnega parka, v katerega spada tudi osupljiva naravna znamenitost, je nadobudne kuharje pozval, naj jezera ne uporabljajo kot slanice za mehčanje in soljenje svojih puranov.

Namakanje v slanici je sicer kuharski postopek, podoben mariniranju, ko se meso nekaj časa namaka v slanici in se s tem zmehča, pridobi boljši okus in postane zelo sočno. A v želji, da bi spekli kar najbolj okusnega in mehkega purana, so mnogi domačini šli nekoliko predaleč in so svoje kupljene ali doma vzrejene purane prinesli kar v jezero.

Jezero nikakor ni primerno za mariniranje. FOTO: Great Salt Lake State Park & Marina

Pred nekaj dnevi je na eno od plaž naplavilo purana, še zavitega v embalažo. FOTO: Great Salt Lake State Park & Marina

A namakanje v slanem jezeru je nadvse škodljivo za zdravje in je lahko obenem recept za katastrofalno, preslano praznično večerjo. Na družbenih omrežjih je Sylvester skupaj z opozorilom pojasnil tudi, da je slanost jezera previsoka za zaužitje, poleg tega se v mesu znajdejo še strupi.

»Ne bom komentiral početja posameznikov, a očitno mnogi verjamejo, da lahko namakanje v Velikem slanem jezeru izboljša okus puranov. Vendar je slanost tega jezera veliko previsoka za to, poleg tega je v vodi ogromno drugih snovi, ki si jih ne želite pojesti. Na primer, veliko je kalija, žvepla in drugih mineralov, ki niso zdravi,« je dejal za medije.

Opozorilo so v narodnem parku Great Salt Lake izdali potem, ko je na eno od plaž ob največjem slanem jezeru na zahodni polobli naplavilo purana, še vedno zavitega v embalaži, ki ga je nekdo očitno poskušal zmehčati v slani vodi, a so mu ga valovi odnesli.

Jezero je tudi občutljiv naravni rezervat za posebne vrste vodnega in obvodnega življa. V njem namreč živijo posebne morske kozice, na obrežjih pa številne ptice, ki so se privadile na močno slano vodo. Vsekakor pa tudi z ekološkega vidika ni primerno, da v jezeru plavajo purani, ki tja nikakor ne sodijo, dodajajo ameriški mediji.