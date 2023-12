Saj ne moreš verjeti! Zaradi lažnega doktorja je ostal brez štirih zob

Dvainštiridesetletni Hakan Yildirim iz Istanbula si niti v najbolj norih sanjah ni mislil, kaj ga čaka, ko je zaradi hudega zobobola poklical zobno ambulanto v istanbulski četrti Kagithane. Kakor piše spletni portal Oddity central, se mu je oglasil Cemal Şenaslan, ki se je predstavil kot zobozdravnik in mu naročil, naj pride še isti dan na pregled. Ko se je proti večeru oglasil na kliniki, ga je tam sprejel Şenaslan, ga pomiril z besedami, da je predavatelj na zobozdravstveni fakulteti, in ga povabil na stol.

Po kratkem pregledu mu je povedal, da mu bo moral izruvati štiri prednje zobe. Ko je zgroženi Yildirim podvomil, ali je to res nujno, mu je vidno razdraženi Şenaslan zabrusil, češ, ali mu bo on solil pamet o njegovem poklicu. In ker je ravnokar slišal, da Şenaslan predava na fakulteti, se Yildirim ni več upiral. Şenaslan mu je dal anestezijo in mu izruval štiri zobe, zraven pa ga tolažil, da je bilo pač nujno in da bo dobil lepe umetne. Yildirim je potrpel neprijetni in boleči poseg in na koncu doplačal še tisoč turških lir (okoli 32 evrov) za poseg in recept.

Šok v ambulanti

Čistilec (levo), ki se je izdajal za zobozdravnika, in njegova žrtev sta bila v številnih turških novicah. FOTO: Hedera Güncel

Da nekaj ni povsem v redu, se mu je začelo svetlikati, ko so mu v lekarni hoteli zaračunati za zdravilo, čeprav bi njegovo zdravstveno zavarovanje moralo kriti stroške. Lekarnar se je s tem seveda strinjal, a mu je pojasnil, da recept ni veljaven, saj da nima zobozdravnikovega žiga. Yildirim se je naslednjega dne zaradi čedalje hujših bolečin spet oglasil v zobni ambulanti, in tokrat ga je sprejel zobozdravnik Ibrahim Levent, ki pa ni ničesar vedel o posegu. Ko mu je Yildirim povedal, da mu je zobe izruval »doktor« Cemal Şenaslan, se zdravnik kar ni mogel načuditi: Cemal je bil namreč njegov čistilec, ki je ob večerih pospravljal ambulanto.

Dobil je dve leti in pol zapora.

Če malce preskočimo, kaj se je dogajalo zatem, lahko povemo, da je zgodba dobila sodni epilog. Kakor piše v sodnih dokumentih, je Yildirim zaradi neznosnih bolečin končal na urgenci; njegov obraz je zatekel, pod očmi pa je imel podplutbe. Bolečina se je menda umirila šele čez mesec dni. Kakor je povedal Yildirimov odvetnik, je njegov klient poleg poškodb doživel tudi hudo psihološko travmo, zaradi česar od »zobozdravnika« oziroma čistilca zahteva 100.000 lir (okoli 3200 evrov) odškodnine z obrestmi. Sodišče je lažnega doktorja kaznovalo z dvema letoma in pol zapora zaradi izdajanja za zobozdravnika in mu naložilo izplačilo odškodnine. S. I.