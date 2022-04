Ne morejo se vsi okužiti: to so štirje razlogi, zakaj ne dobijo vsi covida

Dr. Cliona O’Farrelly, profesorica primerjalne imunologije in biokemije na univerzi Trinity College v Dublinu je povedala, da so so se nekateri ljudje uspešno izognili okužbi s Sars-CoV2 z več razlogov. To so pokazali vmesni rezultati študije, ki bo razkrila, zakaj so nekateri ljudje odporni na ta, v začetni različici, smrtonosni virus.

Dr. O'Farrelly navaja štiri razloge: družbeno-ekonomski izvor, splošno zdravje, zaščitno vedenje in redka imunološka reakcija.

Pravi, da je prirojeni imunski podpis ta, ki določa morebitno odpornost na virus. »Menim, da so ti štiri zadeve zelo pomembne: vaš socialno-ekonomski status, vaše splošno zdravje, kako se vedete v družbi in ta prirojeni imunski podpis«.