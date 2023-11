Ne boste verjeli, koliko denarja je kupec odštel za viski

Mnogi bi za dragoceni viski odšteli pravo premoženje, a cena, ki jo je dosegla Macallanova steklenica, je za mnoge naravnost absurdna. Toda poznavalci povedo, da je vsaka kapljica nadvse redke žgane pijače vredna občudovanja. Še več, viski je podrl rekord, saj je kupec zanj odštel kar 2,4 milijona evrov!

Za redko žgano pijačo bi mnogi odšteli absurdno premoženje. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Dvakrat višja cena od pričakovane

Macallan 1926 single malt velja za enega najbolj iskanih škotskih viskijev na svetu, londonski Sotheby's pa ga je prodal po kar dvakrat višji ceni od pričakovane. In tako podrl rekord za steklenico žgane pijače ali vina, prodano na dražbi, so ponosni pri avkcijski hiši, kjer poudarjajo, da je viski, ki je desetletja zorel v sodih iz temnega hrasta, izjemno bogatega okusa, z lesnimi notami in pridihom suhega sadja.

Steklenice niso bile na prodaj, ampak so jih namenili izbranim strankam.

Skupno so 1986. iz soda številka 263 natočili le 40 steklenic viskija, ki seveda niso bile na prodaj, ampak so jih namenili izbranim strankam. Tu in tam se kakšna še najde na dražbi, kjer premožni ljubitelji in poznavalci na široko odpirajo denarnice. Nazadnje so Macallanov viski prodali leta 2019, in sicer za 1,7 milijona.

Steklenice nimajo enotne podobe, označene so bile z različnimi etiketami, dve sta ostali kar goli. Največ, 14, jih je nosilo ikonično etiketo Fine and Rare, dvanajst jih je oblikoval italijanski umetnik Valerio Adami (eno takšnih so prodali ravno zdaj), prav toliko tudi angleški pop umetnik Peter Blake. Usoda vseh ni jasna, znano je le, da naj bi vsaj eno steklenico lastnik pridno spraznil.