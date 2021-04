Ne boste verjeli, kaj je županski kandidat počel na javnem kraju (VIDEO)

Na Hrvaškem so kamere posnela kandidata za župana, kako urinira na javnem mestu. To je počel Siniša Vuco, ki kandidira za župana Splita. Kot so poročali hrvaški mediji, naj bi javnemu uriniranju botroval alkohol.







Ko je kandidat Siniša opazil, da ga snemajo, je izkoristil možnost, da nagovori svoje morebitne volivce. »To je veliko mesto in lulam, ker imam pravico do tega. Poleg tega je potrebno zalivati naše cvetje,« je povedal.



