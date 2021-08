Ne bodite presenečeni, ko vam Hrvati zaračunajo tole

Neka ženska se je pritožila, da so ji za deciliter vode v neki zadrski slaščičarni zaračunali dve kuni (približno 0,26 evra). Pravi, da v slaščičarni niso nikjer dali vedeti, da bi šlo za kakšno posebno vodo. »Ni več kave z brezplačno vodo,« je bila ogorčena po pisanju Indexa.



Kmalu so se oglasili s pojasnilom iz slaščičarne. Trdijo, da vodo dodatno zaračunavajo, ker gre skozi posebne filtre, s čimer da odstranijo umazanijo. Vodo menda tudi obdelajo z UV-žarnicami in tako poskrbijo, da ni bakterijske umazanije. Pravijo pa, da njihovi gosti še vedno lahko izberejo tudi brezplačno vodo.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: