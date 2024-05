Napadel evropskega poslanca, najstnik zdaj vse priznal policistom

Nemški policiji se je danes predal sedemnajstletnik, ki je priznal, da je v petek sodeloval v napadu na nemškega evropskega poslanca iz vrst socialdemokratov (SPD) Matthiasa Eckeja. Politika so napadli štirje neznanci, medtem ko je v Dresdnu lepil plakate za volilno kampanjo.

Policija ostalih napadalcev še ni izsledila

Najstnik se je davi zglasil na policijski postaji v Dresdnu in policistom povedal, da je napadel socialdemokratskega politika, je sporočil deželni kriminalistični urad (LKA). Preiskava je v teku, policija pa si trenutno prizadeva potrditi najstnikove izjave, je povedala tiskovna predstavnica LKA.

Napade na Eckeja in druge člane nemških političnih strank so v soboto ostro obsodili številni politiki v Nemčiji in drugod po Evropi. Med njimi je bil tudi nemški kancler Olaf Scholz iz vrst SPD, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi napadov in dejal, da tovrstno nasilje ogroža demokracijo.