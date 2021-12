Največje so že pripravljene

Madžarska vasica Vörs šteje le okoli 500 prebivalcev, a v prihodnjih tednih jih bo obiskalo več tisoč radovednežev. Vsi iz istega razloga: prišli si bodo ogledat znamenite jasli, ki so največje v državi in ene največjih v Evropi, postavljajo pa jih že od leta 1948.

Iz roda v rod

Jasli tako že več kot sedem desetletij kljubujejo vsem družbenim in političnim spremembam ter zadnja leta tudi zdravstvenim razmeram, čudovita uprizoritev Jezusovega rojstva in tradicija sta tako povsem odporni proti vsem zunanjim dejavnikom.

1948. so jih prvič postavili.

Pomembna sta le volja in sodelovanje ljudi, zaslužnih za pristno praznično vzdušje, so ponosni v Vörsu. Jasli pokrivajo kar 60 kvadratnih metrov površine, gosti pa jih čarobna baročna cerkev iz leta 1720. Pri postavitvi sodelujejo tako rekoč vsi domačini, seveda prostovoljno, povezujeta pa jih ljubezen in solidarnost, sta ponosna tako župnik kot tudi župan, ki poudarjata, da jasli, pa čeprav so prebivalci že izkušeni, vzamejo ogromno časa in truda. Sploh zato ker si mojstri venomer prizadevajo k popolnosti, zato si vzamejo čas tudi za ureditev narave okoli osrednjega prizorišča, za katero najprej postavijo lesene temelje in jo nato prekrijejo z zelenjem in drugimi dodatki, šele potem sledijo preostali elementi ter figure ljudi in živali. Vsako leto dodajo nekaj novega, pomembno pa je, da so jasli pripravili za prvo nedeljsko mašo v adventu, ki je že bila ta konec tedna. Tradicija postavitve jasli se predaja iz roda v rod, so ponosni, zdajšnje generacije tako ponosno nadaljujejo izročilo svojih staršev in starih staršev.

Najprej postavijo lesene temelje.

Vas blizu Blatnega jezera, kot rečeno, vsako leto obišče več tisoč ljudi z vseh koncev, le lani si jih je lahko zaradi pandemije ogledala le peščica. Letos jih spet pričakujejo veliko več, kakšnih posebnih prazničnih omejitev na Madžarskem za zdaj še ne predvidevajo, zato se veselijo zares veličastnega praznovanja.