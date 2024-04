Največje odmrtje koral

Avstralski Veliki koralni greben, eno biotsko najbolj raznovrstnih območij na svetu, ki se razteza čez 2300 kilometrov, je znova prizadel škodljiv pojav beljenja koral. Strokovnjaki so ob pregledu ugotovili, da gre za najobsežnejše beljenje na grebenu doslej, saj je poškodovanega več kot 70 odstotkov.

Največja živa struktura na svetu

Na območju Velikega koralnega grebena, ki ga pogosto imenujejo največja živa struktura na svetu, živi več kot 600 vrst koral in 1625 vrst rib. Toda rezultati raziskave avstralskih pristojnih oblasti kažejo, da je pobeljenih okrog 730 od več kot 1000 koralnih grebenov, ki ga sestavljajo.

Do beljenja koral pride, ko se temperatura vode zviša in korale za preživetje izločijo mikroskopske alge, znane kot zooksantele. Če visoke temperature vztrajajo dlje časa, lahko korale sčasoma postanejo bele in odmrejo. Beljenje povzročajo tudi drugi dejavniki, vsi pa so povezani s podnebnimi spremembami.

90-odstotno so ponekod prizadeti.

To je že peto množično beljenje na Velikem koralnem grebenu v zadnjih osmih letih, vendar tako ekstremnega še niso zabeležili, saj je na nekaterih grebenih pobelilo tudi več kot 90 odstotkov koral. Direktorica fundacije Great Barrier Reef Foundation Anna Marsden je ocenila, da je greben doživel »najslabše poletje v zgodovini«. »Če ne bomo nemudoma ukrepali, zmanjšali svetovnih emisij ter uvedli učinkovitih ohranitvenih ukrepov, lahko za vedno izgubimo te nenadomestljive ekosisteme,« je dodala.

Avstralija je doslej vložila približno pet milijard avstralskih dolarjev oziroma nekaj več kot tri milijarde evrov v izboljšanje kakovosti vode, zmanjšanje učinkov podnebnih sprememb in zaščito ogroženih vrst. Toda država je tudi ena največjih izvoznic plina in premoga na svetu in si je šele pred kratkim zastavila cilj, da postane ogljično nevtralna.