Največja križarka na svetu bo dolga skoraj dva kilometra

Po morjih in oceanih bo morda že kmalu zaplula križarka, kakršne svet še ni videl. Zamisel zanjo se je porodila že v 90. letih prejšnjega stoletja in vse odtlej jo strokovnjaki in zanesenjaki načrtujejo.

A ladja takšnih razsežnosti pač ne more biti zgrajena čez noč. Na njej bo namreč prostora za kar 100.000 ljudi, med njimi bodo tudi srečneži, ali bolje rečeno petičneži, ki si bodo na plovilu ustvarili stalni dom, takšnih naj bi bilo okrog 40.000, seveda pa bodo lahko svoj prostor na luksuzni križarki, za katero pravijo, da bo imela vse, kar imajo vsa največja in najlepša mesta na svetu, rezervirali tudi dopustniki, ki bi radi obdržali svoj dom na kopnem, a kljub temu nekaj časa pluli po svetu ter si ogledali eksotične kraje ter znamenitosti.

Trenutno največja križarka na svetu v dolžino meri 362 metrov. FOTO: Jon Nazca, Reuters

Poimenovali so jo Freedom (Svoboda)

Ogromno plovilo bo dolgo neverjetnih 1800 metrov, pri čemer se poraja vprašanje, ali bo lahko sploh pristalo v katerem od svetovnih pristanišč. To snovalcev ne skrbi pretirano, saj bo ladja opremljena ne le s čolni, ki bodo potnike prepeljali na kopno, ko si bodo tega zaželeli, na strehi bo prostora tudi za helikopter ali dva, križarka bo imela celo svojo pristajalno stezo, na kateri bodo lahko pristajala manjša letala.

Petičneži si bodo lahko na njej ustvarili stalni dom.

Križarka, poimenovali so jo Freedom (Svoboda), bo okoli sveta plula ves čas, in sicer iz Velike Britanije mimo Francije do Sredozemlja, obkrožila bo afriško celino, nato še Avstralijo, zaplula ob obali Kitajske ter nato prek Tihega oceana do Severne in Južne Amerike. Potnikom bo v 25 nadstropjih na voljo na desetine različnih restavracij in barov, telovadnice, kinodvorane, igrišča za različne športe, nakupovalna središča, šole, bolnišnice, akvariji, parki in, pozor – celo zapor.

Končna cena tega megalomanskega projekta naj bi znašala 10 milijard evrov, nekaj investitorjev se je že našlo, gradnjo pa bodo začeli takoj, ko bo milijardo ali dve primaknil še kdo.