To je najodročnejši poseljeni otok na svetu: na njem je živel tudi slavni voditelj

Če ste utrujeni od nakupovanja v prenapolnjenih trgovinah ter obiskovanja sorodnikov in prijateljev med velikonočnimi prazniki, so počitnice nekje, kjer biva kar se da malo ljudi, nemara prava izbira za vas. Predstavljamo vam najbolj odročen otok na svetu. Gre za Sv. Heleno, vulkanski otok v Atlantskem oceanu, znan po tem, da je tam živel in umrl Napoleon. Čeprav njegovih ostankov ni več na otoku, ki sicer spada pod Združeno kraljestvo, si je še vedno mogoče ogledati njegovo grobnico – in to povsem brez gneče.

Eden najbolj izoliranih otokov na svetu je več kot 2000 kilometrov oddaljen od najbližje celine, obišče pa ga le malo turistov. Na 16 kilometrov širokem in 8 kilometrov dolgem otoku biva le 4400 ljudi (večina v največjem mestu Jamestown), zato boste lahko, če boste tako želeli, uživali v popolni samoti, ne da bi kogar koli srečali.

Na otoku je tudi nekaj kulturnih znamenitosti. FOTO: Getty Images

Otok ima edinstven ekosistem s številnimi rastlinami in živalmi, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje na svetu. Tam živi tudi želva Jonathan, ki je v Guinnessovo knjigo rekordov vpisana kot najstarejša žival na svetu. Stara je okoli 191 let, na Sv. Heleni pa živi od leta 1882.

Morje je polno različnih vrst delfinov. Med januarjem in marcem lahko obiskovalci plavajo s planktonskimi morskimi psi kitovci, od junija do decembra pa opazujejo kite. Najbolj vroče je med novembrom in marcem, ko je tam tudi največ turistov, vendar pa se povprečne temperature vse leto gibljejo od 20 do 24 stopinj.

Najbližji celini sta Afrika in Avstralija, s katerih je tudi najlažje odpotovati na Sv. Heleno. Otok nima zgodovine nasilne kolonizacije prvotnega prebivalstva. Leta 1502, ko so ga odkrili Portugalci, ni tam živelo nobeno ljudstvo. Portugalci so kraj uporabili kot točko na svoji poti med potovanji v Azijo in jugovzhodno Afriko ter nazaj. Sv. Helena je bila priročen postanek in vir za zalogo sadja v boju proti skorbutu – tudi smrtni bolezni, ki je posledica dolgotrajnega pomanjkanja vitamina C in ki je pogosto prizadela mornarje.