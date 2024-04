To bi bila lahko najdražja čokolada na svetu. Toliko denarja vas lahko stane

Pred nedavnim smo pisali o sendviču, ki ga sestavljajo rezini francoskega kruha iz dom perignona, zlati prah, tartufovo maslo, ovčji sir in jastogova omaka ter je s ceno 182 evrov vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdražji sendvič na svetu. Čokolada podjetja To'ak se z vpisom v knjigo rekordov še ne more pohvaliti, neuradno pa je najdragocenejša na svetu.

Izbrana sladkarija je narejena iz redkega kakava sorte nacional, ki ga pridelujejo na 14 kmetijah v ekvadorski dolini Piedra de Plata. Gre za starodavno sorto, ki je bila leta 2009 že oklicana za izumrlo. Kakavova zrna za čokolado so izbrana ročno in le najboljša pridejo v poštev. Uradnega naziva najdražje čokolade na svetu pa nima, ker si podjetje ne želi tovrstne reklame, toda s ceno 450 evrov, kolikor je treba odšteti za 50-gramsko ploščico, jo težko prehiti kaka druga.

Če bi bilo od nas odvisno, bi jo raje poimenovali najdragocenejša čokolada na svetu.

»Če bi bilo od nas odvisno, bi jo raje poimenovali najdragocenejša čokolada na svetu,« na blogu podjetja piše soustanovitelj To'aka Jerry Toth in dodaja, da je cena zgolj posledica znanja, truda in izbranih sestavin.

Kakav pridelujejo le na 14 kmetijah v Ekvadorju.

Posebnost ekvadorskega podjetja To'ak je tudi način staranja čokolade, ki podobno kot staranje žganih pijač poteka v lesenih sodih. Pred To'akom se staranja čokolade ni lotil še nihče. Traja od par mesecev do osem let, nato pa okus še oplemenitijo z aromatičnimi sestavinami, kot so kamboški poper kampot, ekvadorski les palo santo ali galapaška pomaranča.