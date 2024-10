Najbližje nebu lahko večerjate na Tajskem

V NAJVIŠJI restavraciji na prostem na svetu se vam od višine zares lahko zvrti, kajti kosilo ali večerjo vam postrežejo na 214 metrih. Za primerjavo: Eifflov stolp je visok 312 metrov. Restavracijo Sirocco najdete v Bangkoku na Tajskem, na terasi nebotičnika State Tower. Čeprav je na prostem in so gostje vabljeni, da sedijo zunaj, je poskrbljeno tudi za primere, ko vreme ne kaže svojega najlepšega obraza. Kadar piha ali dežuje, se gostje preselijo pod veliko zlato kupolo na vrhu stavbe. Restavracija ima tudi hollywoodski pečat, saj je bila prizorišče snemanja komedije Prekrokana noč 2. V uvodnem prizoru, v katerem lik Bradleyja Cooperja Phil reče »Tokrat smo res zajebali«, je posneto stopnišče, pozneje v filmu pa nad robom restavracije lebdi policijski helikopter. Restavracija deluje pod okriljem Lebua, hotelske blagovne znamke, ki upravlja dva sestrska hotela v stavbi – Lebua at State Tower in Tower Club at Lebua. V Sky Baru, ki je del restavracije Sirocco, v čast filmu ponujajo koktajl Hangovertinis iz vermuta, viskija in zelenega jabolka, ki je bil prvotno ustvarjen za produkcijsko ekipo filma. Mimogrede, največji oboževalci filmske uspešnice lahko prespijo v suiti, poimenovani po slavnem filmu.

Sirocco je ena najprestižnejših restavracij v Bangoku.

In kaj se znajde na vaši mizi, če obiščete restavracijo? Med drugim vas razvajajo s ploščo kraljeve ribe, prelito z ostrigovo emulzijo in jabolčno-pehtranovim sorbetom dimljene pokrovače s kremasto kvinojo in tartufi, romb s koromačevim pirejem in omako beurre blanc, jastogom na posteljici rižote iz bučk na žaru in pudingom iz rabarbare in mandljev.

Degustacijski meni v restavraciji, ki velja za eno najprestižnejših v Bangkoku, skupaj z izbranim vinom stane okoli 300 evrov in okoli 166 evrov, če ostanete zgolj pri hrani. Ali je hrana, ki jo pojeste na taki višini, kaj okusnejša, kot če bi jo pojedli na trdnih tleh, ni znano.