Na vidiku nove spremembe glede cepljenja? To je sporočila Ema

Cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 je varno in učinkovito že tri mesece po prvotnem cepljenju, je danes sporočila evropska agencija za zdravila (Ema). Pojasnili so še, da zaenkrat kaže, da so okužbe z novo koronavirusno različico omikron »večinoma blage«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Trenutno dostopni podatki kažejo, da je cepljenje s poživitvenim odmerkom varno in učinkovito že tri mesece po zaključku prvotnega cepljenja, če je to potrebno z vidika javnega zdravja,« je povedal vodja Eminega oddelka za strategijo cepljenja Marco Cavaleri.

Spregovoril je tudi o novi koronavirusni različici omikron. Izpostavil je, da je še premalo podatkov, da bi lahko povedali, kako so trenutno dostopna cepiva učinkovita proti njej.

»Trenutno še nimamo dovolj podatkov o vplivu te različice na učinkovitost odobrenih cepiv, vendar stalno spremljamo in zbiramo podatke glede tega,« je dejal po poročanju AFP.

Po Cavalerijevih besedah sicer zaenkrat kaže, da so okužbe z omikronom »večinoma blage«. Obenem je opozoril, da je treba zbrati več podatkov, da bi ugotovili, ali lahko povzroči tudi hud potek koronavirusne bolezni.

V Sloveniji se cepljenim z vektorskimi cepivi poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 priporoča po vsaj dveh mesecih. To pomeni, da lahko poživitveni odmerek po dveh mesecih prejmejo vsi, ki so bili cepljeni s cepivom AstraZenece in Janssena, medtem ko za cepljene z mRNK cepivi cepljenje s poživitvenim odmerkom ostaja vsaj šest mesecev. To bi se zdaj po novih študijah Eme utegnilo spremeniti.