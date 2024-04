»Na tej plaži se kopajo in igrajo otroci, nihče pa ne ve, da je polno rakotvornega azbesta«

Veliko javno kopališče v Vranjicu, natančneje plaža Kosica v mestu Solin, ki spada pod Splitsko-dalmatinsko županijo, velja za deponijo azbesta, na teh ostankih pa se v poletnih mesecih še vedno kopajo in sončijo številni kopalci, otroci pa igrajo na plaži.

Pri tem, kot kaže, ne vedo, da so na območju, ki je škodljivo za njihovo zdravje, piše Jutarnji list. Dodajajo, da niti ne morejo vedeti, da so na kontaminiranem območju, saj na plaži ni tabel ali oznak, ki bi opozarjale na nevarnost, so za Jutarnji list povedali zaskrbljeni prebivalci.

Na ta problem zadnja štiri leta opozarja Mestna iniciativa Mjesto koje hoče živjeti (Mesto, ki želi živeti), ki jo vodi Marijana Grubić. Iniciativa vztraja pri tem, da se plaža sanira oziroma očisti gradbenega materiala azbesta, ali za začetek, da se ogradi območje in se označi, da gre za deponijo azbesta, ki je dokazano rakotvoren.

V bližini plaže je desetletja delovala tovarna Salonit, ki je imela neposreden izhod v morje.

Mesto Vranjic. FOTO: Miroslav Lelas/pixsell Pixsell

Pristojne službe ne ukrepajo?

Grubićeva je ogorčena nad odzivi inšpekcije, pristojnega ministrstva in Sklada za varstvo okolja, ki se s težavo menda noče spopasti, pri tem pa poudarjajo, da je kakovost morja neoporečna.

»Kaj ima kakovost morja s kontaminirano plažo?.« se sprašuje Grubićeva in dodaja, da je plaža Kosica, natančneje obalni del tovarne Salonit še vedno uvrščen kot »črna točka« oziroma z azbestom nasmetena lokacija, zato bi morali do nje prepovedati dostop, ne pa pozivati ljudi na kopanje na tako imenovano »mestno plažo«.

Župan Solin Dalibor Ninčević je za Jutarnji list dejal, da je za sanacijo Kosice odgovoren Sklad za zaščito okolje. V prvi fazi so leta 2007 sanirali nekdanjo tovarno Salonit, nato leta 2011 Mravničko kavo, Kosica pa je v zadnji fazi, za kar so v mestu že zagotovili sredstva.

Pri tem župan dodaja, da so opravili tudi raziskave, a na tem delu plaže niso odkrili azbesta.

S Sklada za zaščito okolja so za Jutarnji list dejali, da je obalni del nasproti nekdanje tovarne Salonit prepoznan kot »črna točka« - lokacija močno obremenjena z odpadki, ki so ostali po dolgotrajnem neustreznem ravnanju s tehnološkimi odpadki in jo je treba sanirati. Odpadki pa vsebujejo tudi azbest na površini 1,46 hektara na kopnem in 4,84 hektarjev na morskem delu polotoku Kosica.

Začetek sanacijskih del je predviden po izdaji gradbenih dokumentov in po odobritvi EU sredstev ter izvedbi postopkov javnega naročanja. Sklad še poudarja, da ograjevanje območja Kosic in kakovost morja nista v njihovi pristojnosti.