Na srbski meji aretirali znanega hrvaškega novinarja, objavil je videoposnetek (VIDEO)

Hrvaškega novinarja Domagoja Margetića so sinoči prijeli na srbskem mejnem prehodu Batrovci. Margetić je novico, da so mu odvzeli prostost, objavil na twitterju, prav tako tudi posnetek, v katerem je pojasnil, kaj se je zgodilo.

»Srbska policija me je pridržala in aretirala in tukaj čakam na razgovor z nekom, ki bi moral priti,« je v kratkem videu, ki je bil objavljen tudi na Twitterju, povedal Margetić in pojasnil, da se je identificiral.

Zapisal je še, da je priprt, »ker je včeraj na Twitterju sporočil, da bo prihodnji teden na promociji svoje knjige v Beogradu imel predstavitev dokumentacije, pridobljene od Vladimirja Cvijana.«

Margetić je hrvaški preiskovalni novinar, ki je leta 2021 razkril razloge za smrt Vladimirja Cvijana, ki je leta 2018 končal v Donavi, srbska javnost pa je tako šele po treh letih izvedela, da naj bi utonil v Donavi in da naj bi storil samomor.

Cvijan je bil eden najbolj glasnih kritikov sedanjega predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Po pisanju srbskega medija Nova.rs je bil vse do smrti vidna osebnost v tamkajšnjem družbenem in političnem življenju Srbije. Bil član Srbske napredne stranke, sodeloval je z Borisom Tadićem, Tomislavom Nikolićem in Aleksandrom Vučićem, bil pa je tudi odvetnik. Kljub temu pa se o njegovi smrti tri leta ni vedelo nič, dokler ni prišel trenutek, ko so njegovo ime izbrisali iz imenika odvetnikov.

Klobčič skrivnost se je počasi razpletal. Višje državno dožilstvo v Beogradu je leta 2018 sporočilo, da je Cvijan že leta 2014 storil samomor. Nova.rs piše, da so takrat od njegovih bližnjih izvedeli, da tudi soproga ni bila obveščena o moževi smrti, kar je le še poglobilo dvome o tem, kaj se je zares zgodilo in nakazovati na to, da je imel nekdo željo Cvijanovo smrt prekriti.

Tožil je Vučića

Leta 2013 je Vladimir Cvijan vložil kazensko ovadbo proti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a jo je državno tožilstvo zavrnilo. V kazenski prijavi piše, da ga je Vučić 18. decembra 2013 fizično napadel v prostorih Srbske napredne stranke (SNS) v Novem Beogradu.

»Po politični razpravi je krenil proti meni z namenom, da bi me fizično napadel, kar pa mu ni uspelo, saj se je zataknil za stol ob njem,« je takrat povedal Cvijan.

Po uradnih podatkih je bilo truplo Vladimirja Cvijana najdeno 5. januarja 2018 na desnem bregu Donave, po ugotovitvah obdukcije pa je umrl zaradi utopitve. Po uradnih podatkih na truplu niso opazili sledi nasilja, sklepali pa so, da je šlo za samomor.

Vladimir Cvijan naj bi novinarj Margetiću že leta 2014 predal obsežen dosje o nečednih poslih Vučića in njegove SNS. Objavil je tudi dokumentarni film, v katerem je povedal, da je za Cvijanovo smrt odgovoren Vučić.