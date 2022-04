Na predsednika v prvem nastopu po izvolitvi leteli paradižniki (VIDEO)

Francoskega predsednika Emmanuela Macrona so danes med njegovim prvim javnim nastopom po ponovni izvolitvi obmetavali s paradižniki. Kot je razvidno z videoposnetkov, je paradižnik na tržnici v Cergyju zadel neznanega moškega, Macronovi varnostniki pa so predsednika zavarovali z rokami in dežniki. Na videoposnetkih, ki so jih objavile francoske televizijske postaje, je tudi slišati, da so nekateri ljudje v kraju severozahodno od Pariza vpili na Macrona.

Varovanje Macrona na obrobju Pariza. FOTO: Benoit Tessier, Reuters

V nedeljo je 44-letni Macron zmagal v drugem krogu volitev proti Marine Le Pen in si zagotovil drugi predsedniški mandat. Po letu 2002 je prvi s ponovljenim mandatom. Kljub zmagi pa ostaja precej ljudi v državi nezadovoljnih z dosežki njegovega prvega petletnega mandata na čelu države.

Po raziskavi inštituta Ipsos je Macron prejel približno 40 odstotkov glasov predvsem zato, ker so volivci želeli preprečiti zmago Le Penove, ne zato, je dober predsedniški kandidat. Na volitvah je sicer skupno dobil dobrih 58 odstotkov glasov.