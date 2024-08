Na Islandiji znova izbruhnil vulkan (VIDEO)

Na Islandiji je v četrtek zvečer na polotoku Reykjanes znova izbruhnil vulkan, že šesti v tej regiji od decembra. Po potresu, ki je stresel območje, je na polotoku jugozahodno od prestolnice Reykjavik iz tal začela bruhati lava. Znova so evakuirali bližnjo vas Grindavik, je ob sklicevanju na gasilce poročala islandska javna radiotelevizija RUV.

Trenutno sicer ni jasno, koliko ljudi je sploh še ostalo v ribiški vasi, ki so jo večkrat evakuirali že ob prejšnjih izbruhih.

Ob tem so oblasti preventivno izpraznile tudi zunanji termalni vrelec Modra laguna - priljubljeno turistično atrakcijo, ki bo danes ostala zaprta. Iz letališča v Reykjaviku pa so sporočili, da letalski promet kljub še vedno trajajočemu izbruhu poteka normalno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Največ v Evropi

Na islandskem polotoku Reykjanes je marca 2021 prišlo do izbruha, potem ko vulkanske aktivnosti na območju niso zabeležili kar osem stoletij. Do nadaljnjih izbruhov je prišlo avgusta 2022 ter julija in decembra lani, zaradi česar so vulkanologi opozorili, da se je v regiji začelo novo obdobje seizmične aktivnosti.

Na polotoku je v zadnjem času večkrat prišlo do izbruhov, med katerimi je iz podolgovatih razpok v zemlji na površje pridrla lava. Ta je med enim izmed izbruhov januarja zajela tri hiše na severnem robu vasi Grindavik.

Islandija, ki se nahaja ob Srednjeatlantskem grebenu - razpoki na oceanskem dnu, ki ločuje Evrazijsko in Severnoameriško tektonsko ploščo, ima kar 33 aktivnih vulkanov, kar je največ v Evropi.