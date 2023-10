Obiskovalci techno festivala opisali pokol Hamasa: Še nikoli v življenju nisem videl česa takega

BBC poroča o hudem napadu, ki se je zgodil na enem izmed glasbenih festivalov v Izraelu. Po njem je bilo vsaj 260 mrtvih. Za napadom stojijo palestinski skrajneži, ki so vdrli na festival in presenetili zabave željne ljudi, poroča BBC.

Eden izmed udeležencev zabave je dejal, da se je ob zori oglasila sirena, ki je opozarjala na nevarnost raket. Po napadu raket so sledili tudi streli, so dejali očividci.

»Izklopili so elektriko in nenadoma od nikjer pridejo notri (op. a. militanti) s streljanjem,« je po poročanju BBC-ja povedala priča za izraelski Channel 12. Dejala je, da je petdeset teroristov prišlo v kombijih in da so bili oblečeni v vojaške uniforme.

Čeprav so napadom želeli ubežati z avtomobili, jim to ni uspelo. »Izstrelili so rafale in dosegli smo točko, ko so vsi ustavili svoja vozila in začeli bežati,« je dejala in dodala, da je videla veliko ranjenih ljudi. Ti so bili, kot pravi, razmetani naokoli.

Priča pravi, da je bilo kot v grozljivki

BBC piše še o eni priči, ki je spregovorila za Channel 12. Kot je dejala, je bilo štiri ali pet ur grozljivke. »Tekli smo kot nori, bilo je preprosto noro,« je dejala.

Dogajanje je za javno radiotelevizijo Kan News pokomentiral tudi zdravnik nujne medicinske pomoči. »To je bil masaker,« je dejal in dodal: »Še nikoli v življenju nisem videl česa takega. Šlo je za načrtovano zasedo. Ko so ljudje prišli skozi zasilne izhode, so jih tam čakali teroristi in jih začeli pobirati.«

V težavah tudi slovenski državljani

V težavah so se v teh dneh znašli tudi nekateri slovenski državljani, ki so v Izraelu. Kot smo že poročali, je 29 slovenskih državljanov iz Izraela navezalo stik s slovenskim zunanjim ministrstvom. Od tega jih je deset odpotovalo domov, za ostale pa se še išče možnost za vrnitev.

Škoda zaradi oboroženih napadov, ki se te dni dogajajo na Bližnjem Vzhodu, je že precejšnja. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa Reuters

Trenutni položaj v svetu ni najboljši. Napeto je na več koncih. »Vsakršno zaostrovanje napetosti na Bližnjem vzhodu nekateri povezujejo z marsičim,« je po poročanju STA-ja povedala Tanja Fajon. Dodala je, da smo »ta hip obdani z vojno: rusko agresijo v Ukrajini, nasiljem na Bližnjem vzhodu, potencialno vojno na nestabilnem Zahodnem Balkanu«.