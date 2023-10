Slovenci v Izraelu: deset jih je našlo pot domov, za 19 še iščejo možnost za vrnitev

S slovenskim zunanjim ministrstvom je do sedaj navezalo stik 29 slovenskih državljanov, ki so v Izraelu. Deset jih je že odpotovalo domov, za preostale zunanje ministrstvo išče možnosti za vrnitev, tudi s pomočjo drugih evropskih držav, je ob robu dogodka na Brdu pri Kranju danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Slovenija je ves čas v stiku s svojimi državljani v Izraelu, je dejala ministrica Fajon. »Trenutno imamo podatek, da je 29 državljanov pristopilo k nam, deset se jih je že vrnilo, z ostalimi iščemo, kako jim pomagati pri vrnitvi v Slovenijo,« je dejala.

Ministrstvo je ves čas v stiku »s partnerji Evropske unije in pa tudi s partnerji v regiji, sama pa imam tudi telefonske pogovore s kolegi v regiji, posebej s kolegom iz Palestine, Izraela in pa Jordanije,« je glede iskanja rešitev za vračanje državljanov dejala Fajonova.

Čim prej izpustitev talcev

Ključna prioriteta ta hip je deeskalacija razmer, »da se čim prej ustavi vsakršno nasilje, da ne pride do novih izbruhov«, je povedala ob robu zasedanja slovensko-vietnamske medvladne komisije za gospodarski razvoj. Zavzela se je za čimprejšnjo izpustitev talcev pogajanja.

Trenutno poteka intenzivno diplomatsko usklajevanje, med drugim se bodo o tem pogovarjali zunanji ministri EU, je spomnila.

Zunanji ministrici se zdi rešitev dveh držav, ki jo zagovarja tudi sama, sedaj oddaljen cilj. »Ampak takoj, ko se razmere umirijo, bo treba aktivno pristopiti k reševanju in pa oživljanju pobude dveh držav,« je dejala in dodala, da je bila to tudi tema razprave ob robu zasedanja Združenih narodov in Generalne skupščine septembra v New Yorku.

Kako ustaviti novo vojno

Velika skrb je po njenem prepričanju trenutno tudi zaostrovanje razmer širše na Bližnjem vzhodu, kjer da je prav tako prioriteta deeskalacija. »Ta hip poteka intenzivna diplomacija, kako zaustaviti nove izbruhe nasilja v regiji, zlasti da ne pride do nove vojne na Bližnjem vzhodu,« je dejala.

»Vsakršno zaostrovanje napetosti na Bližnjem vzhodu nekateri povezujejo z marsičim,« je povedala Fajonova in dodala, da smo »ta hip obdani z vojno: rusko agresijo v Ukrajini, nasiljem na Bližnjem vzhodu, potencialno vojno na nestabilnem Zahodnem Balkanu«.

»Vsi ti izvori kriz, oboroženih konfliktov so velika skrb« in kot država opazovalka v Varnostnem svetu Slovenija intenzivno sledi pogovorom, zbira informacije in je v stalnih stikih z drugimi državami, je še dejala ministrica in vnovič obsodila »teroristično sovražno dejavnost Hamasa« in napade na civilne cilje ter izrazila sožalje sorodnikom žrtev.