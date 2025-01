Muskov SpaceX v nebo poslal 23 novih satelitov

Družba SpaceX, ki jo je ustanovil Elon Musk, je uspešno izstrelila 23 satelitov Starlink iz baze Vandenberg Space Force. Gre za že enajsto misijo rakete Falcon 9 v letošnjem letu.

Falcon 9, ki je bil tokrat na svojem 23. poletu, je nato pristal na brezpilotni ladji z imenom Of Course I Still Love You (Seveda te še vedno ljubim) in s tem dosegla 401. uspešno vrnitev SpaceX-a.

Tokratna izstrelitev je prispevala k rastoči konstelaciji Starlink, ki trenutno šteje več kot 6900 operativnih satelitov. Misija si prizadeva razširiti pokritost s hitrim internetom v vseh kotičkih Zemlje, pri čemer SpaceX poroča o 4,6 milijona uporabnikov po vsem svetu.

Podjetje je prav tako zagotovilo brezplačne storitve in opremo za pomoč agencijam za odzivanje na nesreče.

Učinkovita pristajanja raket Falcon 9 dokazujejo napredek v tehnologiji večkratne uporabe raket, saj sta tako Falcon 9 kot Falcon heavy skupaj dosegla že 400 uspešnih pristankov.