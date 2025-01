Musk razburja evropske voditelje, avtor njegove biografije: »Psihično je hudo zbolel«

Elon Musk se je te dni znašel pod plazom kritik evropskih voditeljev zaradi svojega vmešavanja v politiko evropskih držav. Med najbolj glasnimi kritiki sta francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz, prvi je Muska obtožil neposrednega vmešavanja v demokratične procese suverenih držav, kar je označil za nesprejemljivo. Scholz pa je izrazil zaskrbljenost zaradi Muskove podpore skrajno desničarski stranki Alternativa za Nemčijo (AfD) in njegovih osebnih napadov na nemške politike.

Musk je s svojimi izjavami in dejanji sprožil val neodobravanja tudi v Združenem kraljestvu. Tamkajšnji politiki so ga pozvali, naj se umakne s socialnih omrežij, potem ko je napadel vodjo opozicije Keira Starmerja zaradi škandala z zlorabami otrok v severni Angliji.

Trump ga ima počasi dovolj

Muskovo vmešavanje v evropsko politiko voditelji držav na stari celini vidijo kot grožnjo demokratičnim procesom, če se ne bo nekoliko umiril in povlekel nazaj, pa bi lahko bilo ogroženo tudi njegovo »prijateljstvo« z novoizvoljenim predsednikom Donaldom Trumpom.

Temu menda ni prav nič všeč, da Musk, ki je izdatno financiral njegovo volilno kampanjo, vedno bolj rine v ospredje ter krade pozornost svetovnih medijev, ki bi morala biti, tako je prepričan Trump, usmerjena vanj. Kot so ameriškim medijem povedali viri blizu Trumpa, predsednika menda moti tudi to, da je Musk konstantno v njegovi bližini.

»Dva leva ne moreta vladati enemu vrhu,« je denimo dejal eden od virov, ki je prepričan, da se bo to prijateljstvo kmalu končalo. »Oba sta močna karakterja in oba hočeta vso pozornost zase. Dveh takšnih ljudi ne moreš dati v isti prostor, še manj pričakovati, da bosta uspešna sodelavca ali prijatelja,« je še dodal omenjeni vir.

Prepričan, da z Muskom ni vse v redu

Da z najbogatejšim Zemljanom ni vse v redu, pa je prepričan Seth Abrahamson, zagovornik teorij zarote, ki je o Musku napisal že več knjig, trenutno pa o njem piše biografijo. »Resnično verjamem, da Elon Musk izgublja razum. Zavoljo pisanja biografije njegovo obnašanje spremljam že najmanj dve leti, in glede na to, da je sam priznal, da je imel v preteklosti težave z mentalnim zdravjem, da je nekoč užival prepovedane droge in da se vsakodnevno spopada z neverjetnim stresom, me resnično skrbi, da z njim ni vse v redu, da je hudo zbolel, psihično in mentalno,« pravi Abrahamson, ki ga, kot mnoge druge, skrbi tudi, da bi Musk lahko počasi prevzel vodenje Združenih držav Amerike.

»Trenutno je tesen prijatelj Donalda Trumpa, tako tesen, da obstaja resna grožnja, da bi lahko svoje nore ideje poskušal podtakniti Trumpu, ga prepričati v reči, ki jih Trump ne bi storil,« je dejal pisatelj, ki je prepričan, da so Muskove zadnje izjave le vrh ledene gore, in da dokazujejo, da se je v organizmu milijarderja »porušilo biokemično ravnovesje«. Enostavno povedano, da se mu je tudi čisto zares zmešalo.