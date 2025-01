Elon Musk od zdaj naprej Bog teme, njegovo novo ime je Kekius Maximus

Tehnološki mogotec in tesni sodelavec novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa Elon Musk ni pojasnil, zakaj je spremenil ime in profilno sliko na svojem X računu.

Za svojo profilno fotografijo je namreč dal sliko žabca Pepe, ki jo skrajne desničarske skupine uporabljajo kot internetni meme. Žabec Pepe je priljubljen risani lik, ki nosi starorimska oblačila in drži igralno palčko za videoigre.

Potem ko je Musk to storil, je vrednost memecoina, digitalne valute, ki so jo navdihnili internetni memi, narasla. Musk je že prej vplival na cene kriptovalut s pisanjem komentarjev na družbenih omrežjih. Ali je bil to njegov cilj tudi tokrat, ni znano.

'Kek' je internetni sleng za glasen smeh. Popularizirali so ga igričarji, zdaj pa ga povezujejo z desnico. K'ek j'e tudi ime staroegipčanskega boga teme, ki je včasih upodobljen z žabjo glavo.

Kaj bo rekel Donald?

Mnogi Maximus povezujejo z imenom junaka Russella Crowa v filmu Gladiator, Maximusa Decimasa Meridisa.

Ob tem se številni uporabniki družbenih omrežij upravičeno sprašujejo, kako se bo na Muskovo novo ime odzval novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump.

Donald Trump in Elon Musk FOTO: Kena Betancur Afp

Nekateri menijo, da gre celo za njun skupni trik in sporočilo vsem v Pentagonu in Beli hiši, ki so storili vse, da preprečijo Trumpovo zmago na predsedniških volitvah, poroča informer.rs.

Preberite še: