Musk ponudil 38,23 milijard za nakup Twitterja

Milijarder Elon Musk je ponudil 38,23 milijarde evrov za nakup Twitterja, za eno delnico ponudil 50 evrov, kar je 38 odstotkov več od njene vrednosti na borzi 1. aprila, to je dan pred tem, ko je Muskov 9-odstotni vložek v podjetje postal javen.

Iz podjetja so sporočili, da jim je Musk, ki je že zdaj njihov največji delničar, ponudil nakup preostalega deleža podjetja Twitter. »Vložil sem v Twitter, ker verjamem v potencial te platforme za svobodo govora po svetu. To pa ni mogoče v sedanji obliki. Verjamem tudi, da je svoboda govora nujna za delovanje demokracije, zato ponujam nakup 100-odstotnega deleža Twitterja. To je moja zadnja ponudba in če ne bo sprejeta, bom moral razmisliti o svojem nadaljnjem vlaganju v podjetje,« je izjavil Musk, ki je prepričan, da ima Twitter izjemen potencial, ki ga bi on izkoristil do popolnosti.

Ponudba je prišla le teden dni po tem, ko je Musk razkril, da je z 9,2 odstotnim deležem postal največji delničar.