Moški v zgolj nekaj sekundah ostal brez svoje žene, hčerke in dveh hčerkinih otrok

Tajfun Yagi, ki zadnje dni pustoši po državah jugovzhodne Azije in ki je zahteval že več deset življenj, je bil usoden tudi za štiričlansko družino iz gorate province Hoa Binh na severu Vietnama. Enainpetdesetletni moški je v zgolj nekaj sekundah ostal brez svoje žene, hčerke in dveh hčerkinih otrok. Tajfun je namreč na tistem območju sprožil zemeljski plaz, ki je s seboj odnesel tudi hišo omenjene družine. Moškemu je še nekako uspelo pobegniti, preostali štirje člani družine pa te sreče žal niso imeli.

230 km/h so dosegli vetrovi.

Vietnamski provinci Hai Phong in Quang Ninh so po navedbah državne meteorološke službe dosegli vetrovi s hitrostjo več kot 149 kilometrov na uro. Izruvalo je na tisoče dreves in odplavilo ladje in čolne na morje. Ulice so polne podrtih dreves, odkritih streh in polomljenih tabel, močno deževje je zajelo tudi prestolnico Hanoj.

Tako je močan veter v mestu Hai Phong skoraj odpihnil žensko na motorju. FOTO: Nhac Nguyen/Afp

Evakuirali več kot 400.000 ljudi

Tajfun je v petek pustošil po otoku Hainan in provinci Guangdong na jugu Kitajske, kjer so preventivno evakuirali več kot 400.000 ljudi. Po poročanju lokalnih medijev so sunki vetra dosegali celo več kot 230 kilometrov na uro. Pri tem so umrle najmanj tri osebe, 95 ljudi je ranjenih. Na otoku Co To je veter izruval več sto dreves in potrgal električno napeljavo. Brez strehe so ostale številne poslovne stavbe, šole in stanovanjske hiše.

Yagi je v začetku prejšnjega tedna najprej zajel Filipine, kjer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, še 26 jih pogrešajo. Gre za najmočnejši tajfun na tem območju v več kot desetletju, s sabo je prinesel obilne padavine in vetrove s hitrostjo več kot 230 kilometrov na uro. Po podatkih ameriške vesoljske agencije Nasa gre za neurje, ki ustreza orkanu četrte kategorije.