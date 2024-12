Morilec direktorja zavarovalnice soočen z obtožbami umora in terorizma, javnost na njegovi strani

Luigi Mangione, ki je obtožen umora izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthCare Briana Thompsona, se je danes prvič zglasil na sodišču v New Yorku in se izrekel za nedolžnega. Poleg umora je med drugim obtožen tudi terorizma. V primeru obsodbe bi mu lahko grozila dosmrtna ali celo smrtna kazen.

Mangione se je danes zglasil na zveznem sodišču v New Yorku, kjer je bil obtožen 11 kaznivih dejanj. Poleg umora prve in druge stopnje je obtožen še naklepnega umora v podporo terorizmu in ponarejanja dokumentov. V vseh točkah se je izrekel za nedolžnega.

Odvetnica dvomi v pošteno sojenje

Na državni ravni je Mangione prav tako obtožen umora prve stopnje in umora v podporo terorizmu, pa tudi posedovanja orožja in zalezovanja, poročajo ameriški mediji.

Odvetnica Karen Friedman Agnifilo. FOTO: Jeenah Moon Reuters

V New Yorku mu bodo sicer sodili tako na državnem kot tudi zveznem sodišču, oba procesa pa naj bi tekla sočasno.

Njegova odvetnica Karen Friedman Agnifilo je izrazila začudenje nad tem dejstvom in obtožila obe sodišči, da v medsebojnem sporu njeno stranko obravnavata kot »spektakel« in »žogico za pingpong«.

Javnost je na strani Mangioneja. FOTO: Adam Gray Getty Images Via Afp

Med zaslišanjem je Agnifilo izrazila tudi dvom v pošteno sojenje in pri tem posebej omenila prisotnost newyorškega župana Erica Adamsa med Mangionejevo izročitvijo, ko so ga minuli teden iz Pensilvanije premestili v New York v spremstvu več deset močno oboroženih uslužbencev organov pregona.

Požel odobravanje javnosti

Sodnik Gregory Carro pa je odvetnici zagotovil, da bo sojenje pošteno in da bodo »skrbno izbrali poroto«. Sojenje se bo po njegovih besedah nadaljevalo 21. februarja. V primeru obsodbe bi lahko Mangioneju grozila dosmrtna ali celo smrtna kazen.

Protestniki držijo napise pred kazenskim sodiščem na Manhattnu 23. decembra 2024 v New Yorku. FOTO: Adam Gray Getty Images Via Afp

Mangioneja so 9. decembra aretirali v Pensilvaniji, kjer so ga prijeli teden dni po odmevnem umoru direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona na ulicah New Yorka.

26-letnik je s svojim dejanjem požel precej odobravanja v ameriški javnosti in zlasti na družbenih omrežjih spodbudil izraze sovraštva do zdravstvenih zavarovalnic, ki v ZDA pogosto zavračajo plačila posegov in onemogočajo dostop do zdravstvenih storitev za manj premožne.