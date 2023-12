Milijarder bo posvojil svojega vrtnarja in mu dal vse svoje bogastvo

Dedič modnega kraljestva Hermès, ki je med drugim ustvarilo eno najslavnejših torbic v zgodovini mode, birkinko (posvečeno igralki in pevki Jane Birkin), je presenetil z nenavadno odločitvijo. Nicolas Puech je medijem sporočil, da namerava formalno posvojiti svojega bivšega vrtnarja, potem mu bo zapustil vse svoje, več kot 10 milijard evrov vredno bogastvo.

Milijarder trenutno šteje 81 let in ni bil nikoli poročen, pa tudi otrok nima. V Švici, od koder prihaja, velja za enega najbogatejših državljanov. Kljub sporu z družino, potem ko je Hermès leta 2014 prevzel konkurenčni modni konglomerat LVMH, ima Puech v podjetju, vrednem okoli 202 milijardi evrov, še vedno veliko delnic, zato je njegova odločitev, da bo vse zapustil neimenovanemu moškemu, ki prihaja iz skromne maroške družine, dvignila veliko prahu.

Vrtnar je poročen s Španko in ima dva otroka, bogata dediščina pa mu bo zagotovo prišla prav. Če bo 51-letnik res postal edini dedič, bo poleg bogastva v denarju in delnicah podedoval tudi nepremičnine v Marakešu, Maroku in Montreuxu.

Proces posvojitve se je že začel

Kot poroča švicarski časopis Tribune de Geneve, je Puech že začel proces posvojitve, ki je sicer zapleten, ko gre za odraslo osebo. Puech je pred tem zapisal svoje bogastvo fundaciji Isocrates, organizaciji, ki jo je ustanovil za boj proti napačnim informacijam. Morebiten odstop od pogodbe o dedovanju bo lahko sprožil pravni spor in fundacija je že sporočila, da nasprotuje enostranski odpovedi posla.

Ne glede na to, ali bo vrtnar podedoval vse ali samo del, lahko rečemo, da je bogataš vsekakor upravičil svoje ime Nicolas, saj je po zgledu svetega Miklavža poskrbel za resnično nepozabno in čudežno decembrsko darilo. Ali bo srečni izbranec milijarderja resnično postal bogataš, pa bomo šele videli, saj postopek posvojitve še ni izpeljan. Poleg tega bodo njegovo dedovanje zagotovo močno ovirali vsi tisti, ki bi od smrti Puecha sicer imeli korist.