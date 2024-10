Meteorolog se je zlomil pred kamerami: »Opravičujem se. To je preprosto grozno« (VIDEO)

Floridski obali Mehiškega zaliva se približuje orkan Milton, katerega sunki vetra dosegajo do 250 kilometrov na uro. Orkan četrte stopnje naj bi kopno dosegel v sredo zvečer, predvsem na območjih Tampe in Fort Myersa, zaradi svoje moči pa bi ga lahko nadgradili v peto kategorijo. Katastrofalne posledice pričakujejo na večjem območju Floride.

»Takšnega orkana še ni bilo. Orkan Helena je bil alarm in to je dobesedno katastrofa. In to lahko rečem brez dramatiziranja: če se odločite ostati v enem od območij, ki jih je treba evakuirati, boste umrli,« je dejala županja Tampe Jane Castor.

»Opravičujem se. To je preprosto grozno«

Pričakovati je močan veter, smrtno nevarne sunke in obilno deževje. Lokalna skupnost na Floridi se pripravlja na novo katastrofalno neurje, priljubljeni lokalni meteorolog John Morales pa je ob predstavitvi napovedi postal čustven.

»To je neverjeten orkan,« je dejal Morales, njegov glas pa se je tresel, ko je govoril o osupljivem padcu atmosferskega tlaka, ki je spremljal orkan Milton v ponedeljek. »Opravičujem se. To je preprosto grozno,« je dejal Morales po kratkem premoru med oddajo NBC6 Miami.