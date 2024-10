Evropi grozi močan orkan. To so države na udaru. Meteorolog Urban Žagar odgovarja

Orkan Kirk, ki se trenutno usmerja proti Evropi, je v osrednjem Atlantiku dosegel vrhunec kot orkan 4. kategorije z močnimi sunki vetra preko 230 kilometrov na uro.

Pričakuje se, da bo do ponedeljka znižan na kategorijo 1, ko se bo premikal proti severovzhodu in za seboj puščal tople vode. V naslednjih nekaj dneh bo Kirk podvržen ekstratropskemu procesu prehoda, zaradi česar bo izgubil status orkana, ko bo v torek ali sredo dosegel evropske obale, piše Guardian. O natančni poti tega ekstratropskega ciklona v meteoroloških modelih ni 100-odstotne gotovosti, predvidevajo pa, da se bo premikal nad severno Evropo.

Na 'udaru' bodo Francija, Belgija, Nizozemska in severna Nemčija, kjer pričakujejo močan veter in obilno deževje. Če se sistem premakne nekoliko severneje, bi lahko tudi najjužnejši deli Združenega kraljestva doživeli enako.

Kako bo v Sloveniji?

»Ostanek orkana Kirk, ki se približuje Evropi, bo šel severovzhodno in do Slovenije njegov neposredni vpliv ne bo segel. Bo pa z njim povezana vremenska fronta vplivala tudi na vreme pri nas,« je za Slovenske novice povedal dežurni meteorolog Urban Žagar.

»V četrtek bo ob prihodu hladne fronte nad severno Italijo in severnim Sredozemljem nastal razmeroma plitek sekundarni ciklon, ki bo v drugi polovici dneva in v noči na petek prinesel padavine in nekaj neviht tudi našim krajem. Takrat bo ciklon Kirk že daleč nad južnim delom Skandinavije,« je zapisal ARSO na družbenem omrežju Facebook.

Razvija se več tropskih sistemov

Sezona orkanov v Severnem Atlantiku 2024 je izjemno aktivna, saj se ta mesec razvija več tropskih sistemov. Več orkanov je trenutno v središču pozornosti meteorologov, še posebej orkan Leslie. Orkan Leslie, ki leži v osrednjem Atlantiku, je bil v soboto nadgrajen v orkan kategorije 1, z najvišjo hitrostjo vetra približno 145 km/h do nedelje zvečer. Vendar naj bi do torka zjutraj oslabel v tropsko nevihto in naj ne bi bil v stiku s kopnim, tako da ne bi povzročil škode na obali.

Florido poleg Leslieja ogroža še orkan Milton. Prejšnji udar orkana Helena je terjal več kot 220 življenj v več državah. Na Floridi so razglasili izredne razmere. Orkan se je okrepil v kategorijo 5, sunki vetra presegajo 280 kilometrov na uro. Obalo Floride naj bi dosegel v sredo zvečer.

»Če nevihta ostane na trenutni poti, bo to najhujša nevihta, ki bo prizadela območje Tampe v več kot 100 letih,« je opozorila nacionalna meteorološka služba v Tampi. Floridska uprava za izredne razmere se pripravlja na največjo evakuacijo po letu 2017, poroča 24sata.hr.