Mestni svet odločil: brez nudizma in žganja na plaži

Puljski mestni svet je v ponedeljek po burni razpravi sprejel odlok, ki med drugim prepoveduje nudizem in uživanje žganih pijač na plažah. Odlok je mestni svet moral sprejeti zaradi usklajevanja z novim zakonom o morskem javnem dobrem in morskih pristaniščih, ki pa ne prepoveduje ne nudizma ne uživanja žganih pijač na plažah. Mestni svet je odlok o redu na morskem javnem dobrem sprejel kljub ocenam nekaterih, da je nelogičen in nazadnjaški. Dušica Radojčić iz zeleno-leve platforme Zmoremo! se je tako vprašala, zakaj odlok o redu na morskem javnem dobrem uvaja prepovedi, ki jih krovni zakon ne predpisuje, ter kakšni problemi iz prakse so pokazali potrebo po prepovedi nudizma.

Džin tonik lahko popiješ v baru na plaži, zunaj njega pa ne.

Spomnila je, da ima Pulj vrsto naravnih plaž, na katerih se že desetletja kopajo nudisti. Dodala je, da se to nikoli nikomur ni zdelo sporno niti ni nikomur škodovalo. Pri tem je ocenila, da odlok ne želi vzpostaviti reda na morskem javnem dobrem, ampak želi zaznamovati nudizem kot moralno nesprejemljivo prakso. Radojčićeva je za sporno in nelogično ocenila tudi prepoved uživanja žganih pijač, saj je po drugi strani še vedno dovoljeno uživanje piva in vina: »Džin tonik lahko popiješ v baru na plaži, zunaj njega pa ne. Kaj smo s tem dosegli?«

V levi SDP so po drugi strani ocenili, da gre za uvajanje reda, in ne prepovedi. Mestni svetnik iz SDP Igor Belas je tako poudaril, da odlok ne prepoveduje kopanja zgoraj brez, ampak nudizem na plažah, ki niso namenjene temu. Glede pijač pa je dejal, da »se ve, kam vodita džin tonik ali džus vodka in kako se to konča«.