Merklova bo prepovedala alkohol, Hrvaška uvaja maske na javnih krajih

Maske so obvezne na odprtem v vse več ržavah Evrope. FOTO: Gettyimages

Nemška kanclerkaje posvarila, da bi lahko novi koronavirus v Nemčiji ušel izpod nadzora, če ne bodo zaostrili ukrepov. Po videopogovoru z župani 11 največjih nemških mest je dramatično napovedala: »Nahajamo se na točki, ko se odloča, kje bo Nemčija kar se tiče epidemije novega koronavirusa to jesen in zimo.«Merklova je posvarila pred eksponentnim naraščanjem primerov okužbe z novim koronavirusom, če zdravstvene oblasti ne bodo mogle več slediti stikom okuženih oseb: »Ko se bo to zgodilo, se bo virus začel širiti nenadzorovano. Število okužb lahko narašča, vendar pa nismo nemočni.«V zadnjem dnevu so v Nemčiji potrdili 4516 novih okužb s koronavirusom, skupaj se je v Nemčiji okužilo 314.660 ljudi. Virus se trenutno hitro širi v nekaterih urbanih središčih. Merklova in župani so se dogovorili, da se bodo avtomatsko uvedli dodatni ukrepi, če bo število novookuženih v naslednjem tednu naraslo na več kot 50 okužb na sto tisoč prebivalcev. Novi ukrepi predvidevajo obvezno nošenje maske na vseh javnih površinah z velikim številom ljudi, če ni mogoče vzdrževati najmanj metra in pol razdalje. Prepovedala se bo tudi prodaja alkohola, omejitev delovanja gostinskih lokalov in števila oseb tako na zasebnih kot javnih zbiranjih.Merklova je takšne ukrepe označila za boleče, a neizbežne, če nočejo ponovno zapirati države. Poudarila je, da je prioriteta oblasti, da vrtci in šole ostanejo odprti.Na Hrvaškem, kjer so imeli včeraj rekordnih 542 novih okužb, danes pa še 457, so oblasti prav tako napovedale obvezno nošnjo mask v vseh zaprtih prostorih in tudi nekaterih odprtih. Ukrep bo začel veljati naslednji teden. Na odprtem so maske v Evropi obvezne v Bruslju, Bolgariji (če ni mogoče vzdrževati razdalje), večjih francoskih mestih, Italiji, Romuniji (če se zbira več ljudi) in Španiji, je naštel hrvaški zdravstveni minister. Pozabil ni omeniti niti Slovenije, kjer so maske na prostem obvezne ob večjem zbiranju ljudi.V Španiji, eni najhuje prizadetih evropskih držav, pa je španska vlada razglasila izredne razmere v Madridu. Okoli trije milijoni prebivalcev ne smejo zapustiti španske prestolnice, razen v nujnih primerih. »Lahko prekrižamo roke ali pa ustavimo virus,« je ob tem dejal zdravstveni minister. Iz Madrida in njegovih predmestij bodo prebivalci lahko odšli le na delo, v šolo, v zdravstvene ustanove, na sodišče, banko ali v primeru višje sile. Prihod in odhod iz Madrida bo nadzirala policija. Prebivalci bodo morali imeti pri sebi potrdilo, da gredo na delo. Kazen za kršitelje bo znašala 600 evrov. Madrid ima v zadnjih dveh tednih incidenco okužb na sto tisoč prebivalcev višjo od 500.