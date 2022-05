Melania Trump nekatere vznemirila s temi besedami (VIDEO)

Nekdanja prva dama Melania Trump je te dni svojem prvem intervjuju po odhodu iz Bele hiše januarja 2021 sporočila, da bi njen soprog Donald Trump lahko postal novi predsedniški kandidat. Intervju za Fox news je začela s kritiko aktualnega predsednika Joa Bidna, ki se je v belo hišo naselil bo porazu njenega moža. Na vprašanje, kaj meni o razmerah v državi, je nekdanja prva dama dejala, »da je žalostno videti, kaj se dogaja« in da »mnogo ljudi se muči in trpi«.

Na vprašanje, kaj meni o Washingtonu, mestu, ki ga je njen mož označil za mlako, je Melania glavno mesto ZDA, kjer se nahaja Bela hiša, pohvalila in dejala, da ji je »zares všeč« in da je »uživala v življenju v Beli hiši«

»Biti prva dama ZDA je največja čas. Menim, da smo veliko dosegli v štirih letih. Uživala sem v skrbi za Velo hišo. To je bil moj dom nekaj časa. Bil je privilegij, da sem lahko živela tukaj,« je dejala.

NA vprašanje voditelja, ali bo Bela hiša še kdaj njen dom, je Melania odgovorila: »Nikoli ne reci nikoli,« je dejala in liberalce s to izjavo najverjetneje vznemirila.

Nekdanja prva dama ZDA je komentirala tudi dejstvo, da je med bivanjem v Beli hiši ni bilo na naslovnici revije Vogue, kar je desetletja stara tradicija, ki se je nadaljevala lani, ko je naslovnico prejela Jill Biden. »Oni so pristranski in imajo na naslovnici le tiste, ki so jim všeč. Mislim, da Američani to vidijo. To je bila njihova odločitev, jaz pa moram narediti veliko pomembnejših stvari, in to sem storila v Beli hiši« je dejala Melania za Fox.

