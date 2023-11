Mati ji je umrla za rakom, nato jo je ugrabil Hamas: to je trenutek, ko so jo vrnili očetu (VIDEO)

Emily Hand je 17. novembra kot talka v Gazi dopolnila devet let. Dan pozneje se je srečala z očetom, ki je bil prepričan, da je hčerka umrla v napadu Hamasa na južni Izrael prejšnji mesec, pišejo tuji mediji. Emily so vrnili v drugi skupini talcev, ki jih je izpustil Hamas.

Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi posnetek trenutka, ko se je Emily vrnila k očetu Thomasu Handu. Na posnetku daje vtis, da je v dobrem zdravstvenem stanju.

Videoposnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Izpustitev je del sporazuma z Izraelom, sklenjenega s Katarjem.

»Ne najdemo besed«

Devetletna deklica je hčerka irske priseljenke v Izraelu, ki je umrla za rakom, ko je bila Emily stara dve leti.

Njena družina je opisala občutke, s katerimi se soočajo po izpustitvi Emily. »Ne najdemo pravih besed, s katerimi bi opisali, kaj vse občutimo po petdesetih zahtevnih in zapletenih dnevih. Presrečni smo, da spet lahko objemamo Emily, a hkrati imamo v mislih Ray Rot in vseh ostalih talcev, ki se še morajo vrniti,« pravijo.

Podpredsednik irske vlade Micheál Martin je izrazil zadovoljstvo, da je bila Emily izpuščena in da bo ponovno skupaj z družino. V včerajšnji izjavi je dejal: »Po tednih travme je to dragocen in globoko ganljiv trenutek za družino Hand«.

Sprva so verjeli, da je bila umorjena

Za Emily, ki je bila stara osem let, ko jo je ugrabil Hamas, so sprva domnevali, da jo je ubila vojaška skupina. Njen oče Thomas za CBS News dva dni pred 9. rojstnim dnevom svoje hčerke povedal, da je žalostno, da hčerka niti ne bo vedela, kateri dan je in ali ima rojstni dan.

Povedal je tudi, da je njegova deklica preživela noč pri prijatelju v kibucu Be'eri, ko se je zgodil pokol. Izrael je sporočil, da je bilo samo v tej skupnosti ubitih več kot sto ljudi.

Emily so vrnili skupaj z 11-letno prijateljico, njena mama je še talka Hamasa

Hamas je Emily ugrabil 7. oktobra v kibucu Be'eri skupaj z njeno 11-letno prijateljico Hilo Roti in njeno mamo. Hilo so včeraj prav tako osvobodili, medtem ko je njena mama še v rokah talcev.