Mama hotela podojiti otroka v kavarni, a ji je natakar prepovedal in rekel, naj gre na WC

V nedeljo je družina posedala v kavarni v nakupovalnem centru v zagrebških Vrbanah. Ženska je začela dojiti lačnega otroka.

»Prijazen natakar naju je opozoril, da je dojenje v tem prostoru, kot tudi na območju nakupovalnega centra prepovedano in da je enako v sanitarnih prostorih, ki so mimogrede zaklenjeni, zato je treba da pokličeš nekoga, naj pride odklenit,« je povedal njen mož.

Noben zakon ne prepoveduje dojenja na javnem mestu, v nakupovalnem centru Point pa navajajo, da je izjava natakarja nepremišljena in ni v skladu s politiko centra, saj pozdravljajo in »se veselijo obiskov vseh staršev z majhnimi otroki, še posebej najmanjših, ki so najsrečnejši v materinem krilu«.

Nepremišljen trenutek

»Kot upravniki trgovskega centra vam zagotavljamo, da v tem primeru zagotovo ni šlo za zlonamerno ravnanje z materjo in otrokom in da je šlo za nepremišljen trenutek kavarniškega natakarja kot posameznika,« navajajo v centru.

Dodajajo, da bodo o tej situaciji obvestili lastnika kavarne, da bi svoje zaposlene seznanili in poučili o tovrstnih situacijah, »v obliki ohranjanja največje vrednote, to je otrok«.

Otroku odvzeli prehrano

Na to situacijo so se odzvali v društvu RODA, ki že več kot dve desetletji spodbuja dojenje. Navajajo, da so se takšne situacije na Hrvaškem v zadnjih dveh desetletjih redko dogajale.

»Preprečiti materi dojenje ali hranjenje otroka je odrekati prehrano otroku, ki pri tej starosti ne jé po urniku, niti ni mogoče predvideti njegove potrebe po hranjenju/sesanju, je diskriminatorna do matere, ker ji omejuje dejavnosti, obveznosti in družbeno življenje. Na Hrvaškem številni ukrepi za zaščito in promocijo dojenja materam zagotavljajo, da lahko dojijo kadarkoli in kjerkoli, mesto Zagreb pa je pri tem še posebej proaktivno,« navajajo v združenju, poroča 24sata.hr.