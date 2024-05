Nista dosegla vrha Everesta

Čez 14 dni bo minilo natanko 100 let, odkar so 240 metrov pod vrhom Mount Everesta nazadnje videli Georgea Malloryja in Andrewa Irvina, ves ta čas pa so se mnogi spraševali, ali sta moška pred smrtjo dosegla najvišji vrh na svetu ali ne. Prav zaradi tega dvoma za prvega alpinista, ki mu je uspel ta podvig, velja Edmund Hillary, ki je vrh dosegel kar tri desetletja pozneje, 28. maja 1953. Da to drži, je menda končno uspelo dokazati daljnemu sorodniku enega od članov odprave iz leta 1924.

Nazadnje so ju živa videli 8. junija 1924.

Graham Hoyland, ki je natančno preučeval vremenske razmere okrog vrha Everesta 8. junija 1924, je namreč prepričan, da Mallory in Irvine nista mogla priplezati na vrh. Ob njunem poskusu je območje namreč zajela huda snežna nevihta, vidljivost je bila izredno slaba, ključno vlogo pa je igral zračni tlak. Kot je ugotovil Hoyland, ki je sam postal 15. Britanec, ki je osvojil najvišji vrh na svetu, je bil v času, ko sta se Mallory in Irvine iz baznega kampa podala proti vrhu, zračni tlak zelo nizek, kar je dodatno otežilo plezanje. »Že padec za samo štiri milibare sproži hipoksijo, torej pomanjkanje kisika v telesu, če tlak pade za šest milibarov, se zgodi to, čemur smo bili priča leta 1996, ko je na gori ostalo ujetih 60 ljudi, štirje so umrli. V primeru Malloryja in Irvina je bil padec še večji, zato sem skorajda prepričan, da nista nikoli dosegla vrha,« pravi Hoyland.

Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay sta vrh osvojila konec maja 1953. FOTO: Peter Jackson/Reuters

Tisti, ki so ves ta čas zagovarjali drugo možnost, so se med drugim zanašali na dejstvo, da ob najdbi Maloryjevega trupla leta 1999 v žepih oblačil ni bilo ženine fotografije. Alpinist je pred vzponom namreč obljubil, da bo fotografijo odnesel s seboj na vrh in jo tam tudi pustil.