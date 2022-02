Male žrtve dobile ime: Polino iz četrtega razreda so ubili ruski saboterji (FOTO)

Vojna v Ukrajini se nadaljuje že peti dan in med hudimi boji je umrlo že več otrok. In prva žrtev, ki je dobila ime, je četrtošolka Polina iz Kijeva, poroča The Standard.

Kot je na družabnem omrežju sporočil podžupan Kijeva Volodimir Bondarenko je Polino in njene starše ustrelili ruski saboterji.

Rusi so streljali na družinski avto in ubili deklico in starša, malega bratca in sestrico pa ranili in se zdravita v bolnišnici.