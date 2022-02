Prvi ukrajinski begunci že v Sloveniji, toliko prostora imamo zanje

Dolžnost Slovenije je, da Ukrajini zagotovi humanitarno pomoč, je danes poudaril predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin. Po njegovih besedah se Slovenija aktivno pripravlja na sprejem ukrajinskih beguncev. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zagotovilo 80 nastanitev za morebitne ukrajinske otroke in matere.

»Ukrajina potrebuje našo pomoč, naša moralna dolžnost pa je, da se na tak klic pomoči odzovemo po svojih najboljših močeh in pomagamo z materialnimi in s finančnimi sredstvi ter z vojaško pomočjo,« je dejal Tonin. Kot je poudaril, se je Slovenija odzvala na vse te tri oblike pomoči. »V naslednjih dneh pa je pomembno, da pomagamo tudi v humanitarnem smislu,« je opozoril.

V Sloveniji že imamo različne organizacije, ki zbirajo pomoč za ljudi v Ukrajini in tudi že za begunce, ki prihajajo v sosednje države.

Po Toninovih besedah se bodo na ministrstvu za obrambo organizirali ob pomoči civilne zaščite in tako zagotovili poseben center, kamor bodo lahko ljudje prinesli pomoč, ki jo želijo darovati Ukrajincem.

Prvi begunci že pri nas

Obenem pa bo uprava za zaščito in reševanje zagotovila logistiko za prevoz vse te pomoči v Ukrajino in države, ki sprejemajo ukrajinske begunce. Kot je izpostavil, bodo v prihodnjih dneh objavljeni tudi natančni seznami ključnih potreb tako Ukrajine kot držav, ki že oskrbujejo ukrajinske begunce.

V Sloveniji so sicer že ustanovili posebno skupino, v kateri aktivno sodelujejo tudi predstavniki ministrstva za obrambo in kjer urejajo vse potrebno za sprejem beguncev. »Prvi begunci, teh je okrog deset, so že prišli v Slovenijo,« je povedal Tonin. Dodal je, da je za ženske z otroki v posebnem centru v Logatcu zagotovljenih 250 mest.

Da lahko Slovenija lahko v tem trenutku v pomoč Ukrajini zagotovi prostor za 180.000–200.000 beguncev je sicer pred dnevi izjavil notranji minister Aleš Hojs.

V Velenje so zjutraj prispeli prvi begunci iz Ukrajine. Kot je za STA povedal predsednik uprave velenjskega Esotecha Marko Škoberne, gre za dve družini njihovih delavcev, ki v kraju Žitomir gradijo čistilno napravo, vredno 10 milijonov evrov. Obe družini z leto in pol ter dve leti starima otrokoma so namestili v velenjskemu hotelu.

Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško Ksenna iz Velenja po poročanju Radia Slovenija v torek načrtuje prevzem nekaj ukrajinskih delavcev v Romuniji. Potem ko bodo prečkali mejo, jih bodo pripeljali v Velenje, kjer bodo nastanjeni pri slovenskih družinah. Na voljo jim bo tudi velenjski mladinski hotel.

Iz velenjske občine so sporočili, da so zaskrbljeni zaradi razmer v Ukrajini in da želijo pomagati, tako kot tudi mnogi Velenjčani, ki se obračajo na občino.