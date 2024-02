Majhni in ljubki, a tako zelo nevarni: če jih opazite, se jim izognite

Svet je poln čudes, in čeprav smo nad nekaterimi resnično navdušeni, se nekaterih resnično ne bi smeli dotikati, temveč bi jih morali občudovati le od daleč.

Ena izmed teh čudovitih bitji so tudi mala modra bitja glaucus atlanticus, ki je znan tudi pod imenom modri angel ali modri zmaj. Gre za bitja, ki so znana po čudovitih odtenkih modre barve in imajo zmožnost, da se popolnoma zlijejo z barvami oceana. Najti jih je mogoče na površini mirnih voda in v tropskih delih sveta, a v zadnjem obdobju so zaradi globalnega segrevanja in vse toplejših voda prisotni tudi tam, kjer jih do zdaj nismo opazili.

Ker so modri zmaji majhni, lepih odtenkov in zanimive oblike, so jih seveda mnogi označili za ljubke. A pozor! Mali modri zmaji so v resnici strupeni. Njihov vbod vam lahko povzroči kar nekaj muk. Pojavijo se lahko slabost in bolečin. Mesto vboda posta rdeče, pojavijo se mehurčki, ki so napolnjeni s tekočino.

»V redkih primerih se je zgodilo tudi, da so ljudje, ko so se jih dotaknili, umrli. To se je zgodilo redko, a se je,« je za Lad Bible dejal Jace Tunnell, direktor rezervata na Inštitutu za pomorsko znanost v Teksasu.