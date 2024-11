Mafijska odvetnica dobila službo

Sicilijanska odvetnica Lorenza Guttadauro je še do nedavnega branila svojega strica, dolgoletnega mafijskega šefa Mattea Messino Denara, ki so ga oblasti januarja lani prijele po treh desetletjih na begu. A po novem ni več tako: Guttadaurova dela odslej v Rimu na področju – izobraževanja! Pristojni so potrdili, da je na javnem razpisu dobila službo v uradu za izobraževanje, pristojnem za deželo Lacij, kjer je tudi Rim.

Njen primer je v Italiji sprožil polemike zaradi njene povezave z mafijo, 44-letna Lorenza Guttadauro je namreč hči Rosalie, sestre zloglasnega vodje sicilske mafije Messine Denara, ki je bila zaradi pomoči bratu obsojena na 14 let zapora.

Matteo Messina Denaro je bil dolgo najbolj iskan mafijski šef v Italiji. FOTO: Reuters

Do lani je bila Lorenza Guttadauro tudi odvetnica svojega strica Messine Denara, ki je bil aretiran januarja lani po 30 letih skrivanja pred policijo. Septembra lani je umrl v bolnišnici v L'Aquili, kjer se je po aretaciji zdravil za rakom. Messina Denaro je bil v odsotnosti obsojen na dosmrtno ječo zaradi več umorov, med drugim za sodelovanje v bombnih napadih v Firencah, Rimu in Milanu leta 1993, v katerih je umrlo 10 ljudi. Vpleten naj bi bil tudi v smrtonosne bombne napade na znana borca proti mafiji, tožilca Giovannija Falconeja in njegovega sodelavca Paola Borsellina.

Mož Lorenze Guttadauro, Girolamo Bellomo, pa je bil pred leti obsojen na 10 let zapora: v Palermu je vodil trgovino z mamili, izvajal pritisk na gradbena podjetja in načrtoval izsiljevanje za nadzor nad območjem.

Njen ded po očetovi strani je bil legendarni šef okrožja Brancaccio v Palermu Giuseppe Guttadauro. Tudi oče Filippo je imel večkrat težave z zakonom, zaradi vsega naštetega pa je padla slaba luč predvsem na vlado premierke Giorgie Meloni.