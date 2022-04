Lobanja pošasti na ogled: kuščar dolg kot avtobus (FOTO)

Izkopali so jo lani, zdaj pa je 36 milijonov let stara strašljiva lobanja na ogled v muzeju v perujski prestolnici Lima, kjer že žanje občudovanje obiskovalcev in paleontologov.

Gibal se je kot plazilec

Fosil so izkopali tako rekoč nepoškodovan v puščavi Ocucaje na jugu Peruja: lobanja kraljevskega kuščarja, bazilozavra, ki se je sicer uvrščal med sesalce, ima dva niza dolgih in zašiljenih zob, ki spominjajo na nože, žival pa je bila dolga okoli dva metra.

Dokler se stroka ne poenoti, mu bodo rekli pošast iz puščave Ocucaje.

Premikala se je kot orjaška kača ali kakšen drug plazilec, ocenjujejo strokovnjaki, današnji potomci bazilozavra, ki je lahko dosegel tudi dolžino osupljivih dvanajst metrov, pa so kiti, pliskavke in delfini. Veljal je za strašno morsko pošast, ki si je pri zelo hitrem plavanju pomagala s plavutma, so prepričani paleontologi, v lovu za hrano pa je zagotovo povzročil veliko škode, ne nazadnje je bil dolžine avtobusa!

12 metrov dolžine je dosegla žival.

Ko je poginil, je očitno potonil na dno oceana, težka lobanja pa se je hitro zakopala in tako v celoti ohranila vse do današnjih dni na območju, kjer je danes perujska puščava, ki sicer velja za pravo zakladnico fosilov. Bazilozaver, ki je živel v obdobju eocena, bo odslej razstavljen v muzeju v Limi, uradnega poimenovanja pa še nima.

Zobje so bili kot noži.

Strokovnjaki bodo v kratkem staknili glave, a dokler se ne poenotijo, bodo živali rekli kar pošast iz puščave Ocucaje.