Ljudje po hudem potresu v Maroku: »Enostavno nisi vedel, ali boš to preživel«

Zaradi nedavnega hudega potresa v Maroku so številni ljudje ostali brez strehe nad glavo. Po poročanju spletne strani The Times of Israel je v njem umrlo vsaj 2.862 ljudi. Prav možno pa je, da bo ta številka še precej višja. Pričanja ljudi, ki so bili udeleženi v tem potresu, kažejo, da so zelo pretreseni. Med tistimi, ki so ga doživeli, je tudi Shabina Bano iz Birminghama.

Po poročanju BBC-ja je Shabina zapuščala tržnico v Marakešu, ko se je pojavil uničujoč potres. »Enostavno nisi vedel, ali boš to preživel,« je dejala pretresena turistka iz Anglije. Shabina v Maroku ni bila sama, bila je s svojo družino. Ko so želeli zapustiti tržnico, je dobila vrtoglavico. »Še preden si sploh lahko pomislil, so se tla pod tabo zatresla in preprosto nisi mogel dojeti, kaj se dogaja,« je dejala. Pravi tudi, da je bilo slišati dretje in jok.

V državi je ogromno ruševin. FOTO: Hannah Mckay Reuters

Spali so zunaj

Ko je družina videla prah in dim v zraku, se je stisnila skupaj in odšla proti svojemu avtomobilu. Med hojo so opazili uničenje - med drugim porušene zidove in razpoke v zidovih, poroča BBC.

Maročani so bili po rušilnem potresu razumljivo zelo zaskrbljeni. Shabina pravi, da so naslednji dve noči spali zunaj, saj so se bali novih potresnih sunkov. Ti bi lahko do konca podrli nekatere načete stavbe.

Tresenje tal je bilo v Maroku izredno močno. Na spletu so se pojavili posnetki tega potresa, ki kažejo na veliko rušilno moč narave. Ogledate si jih lahko v tem članku.