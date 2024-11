Volilni dan v ZDA: kaj napovedujejo zadnje ankete in kdaj bodo znani prvi rezultati?

V ZDA bodo danes predsedniške volitve, na katerih bodo volivci odločili, ali se bo v Belo hišo vrnil republikanec Donald Trump ali pa bo država dobila prvo predsednico, demokratko Kamalo Harris. Predsedniška tekma je neodločena do konca, izid pa bo odvisen od glasovanja v t. i. nihajočih državah, ki niso tradicionalno demokratske ali republikanske.

Javnomnenjske ankete tik pred volitvami namreč kažejo, da sta kandidata v nihajočih državah - to so Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada in Severna Karolina - izenačena, razlike med njima se gibljejo v okviru statistične napake.

Kdaj bodo znani rezultati? Prve – približne – projekcije iz ključnih držav objavijo televizijske postaje, kot je CNN, takoj po zaprtju volišč, ob 2. uri po slovenskem času. Prva bo Pensilvanija. Ob 3. uri sledijo Arizona, Michigan in Wisconsin. Te številke lahko dajo prvi namig, v katero smer se nagiba rezultat. Do jasnega odgovora, kdo je zmagal na volitvah, bo verjetno trajalo dlje. Strokovnjaki in opazovalci volitev pravijo, da bodo letos volilne komisije delale vso noč, in upajo na hitrejši rezultat kot leta 2020, ko je bil Joe Biden razglašen za zmagovalca šele po štirih dneh, poroča Politico.

Odločali bodo elektorski glasovi

Američani predsednika ne volijo neposredno, temveč preko elektorjev. Vsaka zvezna država ima določeno število elektorjev, odvisno od števila prebivalcev države. Za zmago na predsedniških volitvah mora kandidat osvojiti najmanj 270 od skupaj 538 elektorskih glasov.

S tradicionalnim polnočnim glasovanjem v nekaterih vaseh v ameriški zvezni državi New Hampshire se je danes v ZDA začel volilni dan. Iz vasice Dixville Notch pa že poročajo o prvih rezultatih volitev, ki potrjujejo tesno tekmo za predsedniški položaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Že nekaj ur pred uradnim začetkom volitev na večini volišč so znani prvi rezultati. Tako demokratka Kamala Harris kot republikanec Donald Trump sta v vasici Dixville Notch prejela po tri glasove.

Glede na to, da sta kandidata v ključnih zveznih državah izenačena, je težko napovedati, kdaj bo znano, kdo se bo januarja vselil v Belo hišo. Zmagovalca v ZDA tradicionalno razglasijo mediji, ko postane jasno, da je eden od kandidatov osvojil dovolj elektorskih glasov.

Volili bodo tudi tretjino senatorjev

Američani bodo danes volili tudi vseh 435 članov predstavniškega doma, ki imajo dveletni mandat, ter tretjino senatorjev. Ti imajo šestletni mandat, vsaki dve leti jih na vrsto za volitve pride tretjina.

Glede na ankete bi lahko demokrati v predstavniškem domu, ki ga zdaj obvladujejo republikanci, dobili večino, medtem ko imajo v senatu več možnosti za prevzem večine republikanci. V 11 zveznih državah bodo volili guvernerje, poleg tega bo v 41 državah potekalo 147 referendumov.