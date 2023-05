Lastniki nepremičnin na Hrvaškem, primite se za denarnice: uvajajo namreč nov davek

Slovence, ki imajo nepremičnine na Hrvaškem, teh naj bi bilo več kot 110.00, utegne doleteti nov davek. Hrvati namreč napovedujejo uvedbo davka, ki bo po žepih udaril lastnike nepremičnin, ki niso namenjene oddajanju. Višji davek bi najbolj občutili prav tujci, saj so takšne vrste nepremičnin pretežno v lasti tujcev.

Hrvaška vlada v reformi predlaga, da se zgornja meja dvigne na pet evrov po kvadratnem metru na letni ravni. Po trenutno veljavnem zakonu lastniki takšnih nepremičnin plačajo od 0,66 do 1,99 evra davka, nov predlog pa bi znašal od 0,60 do pet evra na kvadratni meter. Višino pribitka določajo občine same.

V Istri, kjer je na tisoče hišic in apartmajev za oddih, trenutni davek znaša 1,8 evra na kvadratni meter na letno. Po izračunih Jutarnjega za apartma ali hišico, ki je velika 80 kvadratnih metrov lastnik lastnik trenutno plača 1200 kun na leto oziroma 160 evrov, če bo novi predlog obveljal, pa bodo za isto kvadraturo morali lastniki na letni ravni plačati kar 400 evrov.

Polnili bodo blagajne

Mnogi istrski župani so ta predlog pozdravili, med temi je po poročanju Jutarnjega tudi župan Novigrada Anteo Milos, ki je dejal, da se prispevek zadnjih 20 let ni dvignil. »Na območju celotne Istre trenutno znaša 15 kun po kvadratnem metru. To je zelo malo. Predlagali smo povečanje, če ne zaradi drugih razlogov, pa zaradi inflacije in njenih učinkov. Samo na našem območju je okoli dva tisoč počitniških nepremičnin.« Pričakuje, da bi s tem prispevkom na letni ravni v njihov proračun dobili več kot 9,3 milijona evrov, do zdaj pa so na račun tega prispevka dobili le 200 tisoč.

Ideji od dvigu davka je naklonjen tudi župan Rovinja Marko Paliaga, ki meni, da bi moral biti davek na kvadratni meter še višji od petih evrov. »Glede na to, da je večina teh nepremičnin v lasti tujcev, zahtevno, da se ta prispevek poveča.«