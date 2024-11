Kubo stresla dva močna potresa

Kubo sta danes v kratkem časovnem obdobju stresla dva močna potresa z magnitudo 5,9 in 6,8, je sporočil ameriški geološki inštitut (USGS). Oblasti so sporočile, da niso izdale opozorila o cunamiju, in da za zdaj ni poročil o morebitnih smrtnih žrtvah.

Epicenter drugega, močnejšega potresa z magnitudo 6,8 je bil v bližini mesta Santiago de Cuba 23,5 kilometra pod morjem. Zgodil se je le nekaj ur po prvem potresu z magnitudo 5,9, ki so ga čutili v več provincah otoške države.

Žarišče prvega potresa je bilo 14,2 kilometra pod morjem približno 35 kilometrov od kraja Bartolome Maso in 175 kilometrov od mesta Santiago de Cuba.