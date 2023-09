Krvava vojna na ulicah te evropske države, premier na pomoč kliče vojsko (FOTO)

Švedski premier Ulf Kristersson je pozval poveljnika oboroženih sil, naj pomaga zajeziti porast umorov, povezanih s tolpami. Ravno v četrtek sta bila v Stockholmu ubita dva moška, ​​25-letna ženska pa je bila ubita v eksploziji v hiši v mestu severno od prestolnice.

Ulf Kristersson. FOTO: Bing Guan Reuters

»Lovili bomo tolpe in jih premagali,« je obljubil premier v redkem televizijskem nagovoru.

Policija nasilje povezuje s slabo integracijo priseljencev, vse večjim prepadom med bogatimi in revnimi ter uživanjem drog.

Ni še povsem jasno, kako bi lahko vojska sodelovala, vendar bi lahko vojska prevzela nekatere policijske naloge, da bi lahko policija sprostila sredstva za boj proti kriminalu. Toda vodja Kollektiv Sorg, skupine, povezane z Amnesty International, Sakariya Hirsi meni, da so premierjevi ukrepi površni in ocenjuje, da ne odpravljajo temeljnih vzrokov nasilja. Pozval je k večjemu ukrepanju proti revščini otrok in povečanju sredstev za mladinske klube in socialne ustanove, da bi zaustavili nasilje, navaja BBC.

Sama to mesec 12 ubitih

Septembra je bilo v nasilju skupin ubitih 12 ljudi, kar je največ od decembra 2019, poroča Dagens Nyheteru. Švedski mediji so porast umorov povezovali s konfliktom znotraj tolpe, znane kot Foxtrot Network, ki jo pretresajo notranji spori in je razdeljena na dve rivalski frakciji.

FOTO: Tt News Agency Via Reuters

FOTO: Tt News Agency Via Reuters

Premier Kristersson je dejal, da Švedska česa takega še ni videla in da »nobena druga država v Evropi ni doživela takšne situacije«. Poudaril je, da so otroci in nedolžni mimoidoči vse bolj ogroženi zaradi nasilja po vsej državi.